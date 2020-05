Kriegswaffenexporte der BRD deutlich gestiegen

Berlin. Deutsche Unternehmen haben 2019 deutlich mehr Kriegswaffen wie Kampfflugzeuge und Panzer exportiert als im Jahr zuvor. Das Bundeswirtschaftsministerium bezifferte den Wert dieser Ausfuhren in seiner Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) auf mehr als 1,1 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtete. Die Summe lag rund 40 Prozent über jener des Vorjahres, aber unter den Werten von 2017. Wichtigste Empfängerländer waren 2019 Kuwait, Litauen, Singapur, die Türkei und Großbritannien. Details zum Wert der Ausfuhren in bestimmte Länder seien als »Verschlussache« eingestuft, hieß es in der Antwort an Dagdelen. Der Abgeordneten zufolge verhindere die Bundesregierung »gezielt eine parlamentarische und öffentliche Kontrolle sowie eine breite Diskussion ihrer Rüstungsexportpolitik«. (AFP/jW)