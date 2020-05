Schutzlos ausgeliefert

Peter Steffen/dpa Amazon: Ein effektiver Infektionsschutz vor dem Coronavirus für die Belegschaft fehle oft, kritisieren Beschäftigte (Garbsen, 12.3.2019)

Frankreichs Behörden und Gerichte nehmen Amazon in der Coronakrise an die Kandare, verlangen Schutzkonzepte für die Belegschaften. Hierzulande genießt der Versandhandelsprimus, der zu den großen Profiteuren der Pandemie gehört, dagegen offenbar Narrenfreiheit. Im Versandzentrum von Amazon im niedersächsischen Winsen an der Luhe, unweit von Hamburg, sind nach Medienberichten bereits etwa 70 Infektionsfälle unter den rund 1.800 Mitarbeitern registriert worden – doch weder der Konzern noch der zuständige Landkreis Harburg denken an Schließung. Am 24. April berichtete das Manager-Magazin über die Vorgänge und zitierte die Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen mit dem Satz: »Ich verstehe nicht, warum man bei so vielen Infektionen den Laden nicht erst mal dichtmacht.«

Das 2017 in Betrieb genommene Versandzentrum Winsen ist eines von Amazons Vorzeigestandorten und gilt als eines der modernsten automatisierten »Fulfillment-Center«. Die Mitarbeiter, darunter viele Geflüchtete aus Hamburg und dem Landkreis, packen für das Unternehmen mit globaler Logistikinfrastruktur mehr als 100.000 Pakete am Tag. Bereits Mitte März soll der erste Ausbruch von Covid-19 in dem Betrieb registriert worden sein. Nachdem sich Mitarbeiter beim Landkreis beschwert hatten, überprüfte das Gesundheitsamt die Zustände vor Ort und erlegte Amazon Maßnahmen zum Infektionsschutz auf. So wurden etwa in den Hallen Markierungen gesetzt, um die Abstandsregeln durchzusetzen.

Eine Mitarbeiterin des Versandzentrums bezweifelte im jW-Gespräch am Mittwoch voriger Woche die Effektivität der Regelungen. »Abstand halten ist in den Hallen kaum möglich«, sagte die Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte. Auch die hygienischen Zustände seien inakzeptabel. So würden die Sanitärräume nicht wie behauptet dreimal, sondern nur einmal am Tag gereinigt. Nach Bekanntwerden der Infektionsfälle gebe es Unruhe in der Belegschaft, die meisten sagten aber nichts – aus Angst um den Job. Die Mitarbeiterin forderte eine Schließung des Zentrums. Leider unterstütze der Betriebsrat, der auf der Seite von Amazon stehe, diese Forderung nicht.

Andres Wulfes, Sprecher des Landkreises Harburg, bestätigte am vergangenen Mittwoch gegenüber jW, dass es zu Infektionen in der Amazon-Belegschaft gekommen ist, wollte die Zahl von 70 aber nicht bestätigen. Man habe »ein Auge auf die großen Betriebe«, das Gesundheitsamt habe aber eine Schließung offenbar nicht für notwendig erachtet. Genau die wird immer lauter von Mitarbeitern und Gewerkschaftern gefordert, aber auch von Aktivisten wie Bea Trampenau, Geschäftsführerin der Antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Diese Einrichtung befindet sich im selben Landkreis und dient auch als Flüchtlingsunterkunft. Es sei »unverantwortlich, dass Amazon noch nicht geschlossen ist«, schrieb Trampenau am 27. April in einem öffentlichen Aufruf. Durch die Bedingungen im Versandzentrum breite sich Covid-19 im Landkreis Harburg aus und treffe die Schwächsten: Geflüchtete in den Gemeinschaftsunterkünften.