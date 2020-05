Corona als Vorwand

Eigenes Werk/TeKaBe/bit.ly/3b0DsaQ/bit.ly/3c2Ws9Z Kirchenarbeitsrecht steht oft in Widerspruch zu Belegschaftsinteressen (Marienhausklinik St. Josef in Losheim am See)

In der Marienhaus-Unternehmensgruppe scheint die katholische Soziallehre nicht viel zu zählen. Statt dessen wird ihr Handeln offenbar von betriebswirtschaftlichen Kennziffern bestimmt, seit der ehemalige Asklepios-Manager Thomas Wolfram das Amt als »Generalbevollmächtigter« der Klinikkette übernommen hat. Dafür spricht nicht nur der Beschluss, mitten in der Coronapandemie die Krankenhäuser St. Goar und Oberwesel in Rheinland-Pfalz zu schließen (siehe jW vom 30. April). Auch der Versuch, sich mittels Kurzarbeit durch Geld der Arbeitslosenversicherung zu sanieren, spricht Bände – scheitert aber wohl am Unwillen der Bundesagentur für Arbeit. Ebenfalls scheitern könnte eine weitere Idee des Generalbevollmächtigten Wolfram, der sein »Handwerk« beim für seine Methoden bekannten Asklepios-Konzern gelernt hat: Er wies die saarländischen Marienhaus-Kliniken an, die Personalbesetzung im Dienst zu reduzieren. Die örtlichen Leitungskräfte scheinen das aber nun nicht umzusetzen, nachdem harsche Kritik von Verdi zu einer öffentlichen Debatte geführt hatte.

Der Verdi-Pflegebeauftragte für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Michael Quetting, hatte vor einigen Tagen aufgedeckt, dass die bisherigen pflegerischen Standards bei Marienhaus außer Kraft gesetzt wurden. Die Pandemie solle offenbar genutzt werden, um »in übelster Ausbeutung die Marienhaus-Gruppe zu sanieren«. Statt für zweieinhalb solle eine Intensivpflegekraft nun für vier Patienten zuständig sein. Auf Normalstationen, auf denen sonst ein Personalschlüssel von eins zu zehn bzw. eins zu zwölf gilt, solle dieser auf eins zu 15 reduziert werden. Nachts solle sich nur eine Pflegekraft um bis zu 30 Patienten kümmern. Zudem würden Auszubildende voll eingesetzt. All das sei »lebensgefährlich, unverantwortlich und zugleich gesundheitsschädigend«, so Quettings Kritik, die gegenüber lokalen Medien von Dutzenden Beschäftigten bestätigt wurde. Zur Rolle des Marienhaus-Managers Wolfram sagte der Gewerkschafter: »Solchen Leuten darf man nicht das Gesundheitswesen überlassen«.

Ausgerechnet einige »Mitarbeitervertreter« versuchten daraufhin, ihrem Chef beizuspringen. Der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV) des Marienkrankenhauses St. Wendel, Frank Decker, und sein Stellvertreter Werner Wilhelm erklärten Anfang vergangener Woche in einem offenen Brief, Wolfram versuche lediglich, »Marienhaus vor dem Konkurs zu bewahren«. Quetting warfen sie vor, Arbeitsplätze zu gefährden. Der Verdi-Mann versuche wohl, »den sogenannten dritten Weg abzuschaffen. Der erlaubt es nämlich den Kirchen und so auch uns als kirchlichem Träger, dass wir unsere Angelegenheiten selbst regeln.« Selbst regeln bedeutet: Die Kirchen legen die Arbeitsbedingungen in eigenen »arbeitsrechtlichen Kommissionen« fest, in denen die Beschäftigtenvertreter kaum mehr als Bittsteller sind. Denn sie können nicht zum Streik aufrufen, und im Zweifelsfall entscheidet eine Zwangsschlichtung.

»Hier geht es nicht um den dritten Weg, sondern darum, Schaden von Beschäftigten und Patienten abzuwenden«, betonte Quetting am Montag auf jW-Nachfrage. »Wenn Klinikbetreiber versuchen, die wegen der Pandemie erfolgte Aufweichung von Schutzrechten für betriebswirtschaftliche Zwecke auszunutzen, muss dem ein Riegel vorgeschoben werden – unabhängig von der Trägerschaft.« Hintergrund ist das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verfügte Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen, die ohnehin nur für wenige Bereiche der Krankenhäuser gelten.

Die Geschäftsführerin der Arbeiterkammer des Saarlandes, Beatrice Zeiger, forderte am 27. April gegenüber der Saarbrücker Zeitung denn auch, Spahns Rechtsverordnung wieder außer Kraft zu setzen. Sie wies darauf hin, dass Kliniken die Untergrenzen nur dann unterschreiten dürfen, wenn sie durch Pandemiepatienten überlastet und alle anderen Personalressourcen ausgeschöpft sind. Von einer Überlastung infolge der Pandemie kann in den Marienhaus-Kliniken indes keine Rede sein.

Ein vorläufiges Ende fand der Konflikt am 1. Mai, als die Mitarbeitervertretung von St. Wendel in einem Schreiben berichtete, in Absprache mit den Hausleitungen bleibe es zumindest im Mai bei den bisherigen Dienstplänen. Zudem ließ die MAV verlauten, die Kritik ihrer Vorsitzenden an Verdi sei mit dem Gremium nicht abgesprochen gewesen. Decker und sein Stellvertreter hätten sich als Privatpersonen geäußert und fälschlicherweise einen offiziellen Briefkopf benutzt.