Nachschlag: Vorurteilsbesessen

rbb/Arnim Thomaß Christen wurden im »Polizeiruf« als Dumpfbacken plumpen Wunderglaubens dargestellt

Es gibt die Auffassung, der Krimi sei der bürgerliche Realismus von heute. Vor allem in den entsprechenden Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender ist diese Theorie weit verbreitet. Sie sind »zeitkritisch«, und es gibt kein Thema, das nicht politisch korrekt verwurstet wird. Damit man das auch merkt, wird das gesellschaftlich Böse durch böse Menschen vertreten. Der RBB-»Polizeiruf« vom Sonntag spielte wieder einmal im deutsch-polnischen Grenzgebiet, in Frankfurt/Oder und der polnischen Schwesterstadt Slubice. Und Polen kam dabei so vor: verhärmte Leute, klerikal bis verbohrt, die zum Exorzisten rennen, um die psychischen Probleme ihrer Kinder zu »behandeln«, Abtreibungsgegner, die in Wohnhäusern sprayen – das ganze Panoptikum. Ein Zerrbild sowohl Polens, das nicht durchgängig eine Gesellschaft von devoten Deppen ist, am allerwenigsten in seinen Westgebieten, als auch des Christentums, das hier als Dumpfbackenideologie plumpen Wunderglaubens veräppelt wurde. Wenn es so wäre, hätte es sich nicht 2.000 Jahre lang gehalten. Billig. (rl)