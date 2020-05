Potentielle Super-spreader

Heute vor 100 Jahren, am 5. Mai 1920 wurden in den USA die beiden Anarchisten Nicola Sacco und Bart Vanzetti verhaftet. Die italienischen Einwanderer wurden in einem Schauprozess ohne Beweise wegen Beteiligung an einem doppelten Raubmord verurteilt und 1927 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Ermordung der beiden Arbeiter führte zu internationalen Protesten und veranlasste auch lange Zeit nach ihrem Tod Musiker dazu, Lieder über sie zu schreiben. Franz Josef Degenhardt zum Beispiel veröffentlichte 1972 »Sacco und Vanzetti«, eine erweiterte Coverversion des Joan-Baez-Songs »Here’s to You (Nicola and Bart)«. Kurz klangen die beiden Stücke am Wochenende auch im Inforadio (RBB) an, in der wöchentlichen Sendung »Geschichte« von Harald Asel, die sich zudem als Podcast beziehen lässt.

An den 75. Jahrestag der Befreiung am 8. Mai wird in der kommenden Zeit auch im Radio oft erinnert, gerne unter dem Schlagwort »Kriegsende«. Milo Raus Inszenierung vom »Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland« (WDR/Münchner Residenztheater 2015; Di./Mi., 19 Uhr, WDR 3) ist dagegen zum Glück inhaltlich einigermaßen immun. Gaby Mayr beschäftigt sich in »Die Blockade der Bischöfe – Katholische Kirche und sexualisierte Gewalt« (DLF 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF) mit der Vertuschung schwerer Verbrechen durch Würdenträger und der Anwendung des Kirchenrechts.

Menschen, die in Unterkünften für Geflüchtete »untergebracht sind«, in Altenheimen oder Gefängnissen, sind im Alltag nicht sichtbar. Statt sie jetzt vernünftig vor dem neuen Coronavirus zu schützen, werden sie in ihren oft beengten Unterbringungen eingesperrt, während Wachen, Aufseher, Pfleger, Ärzte und andere zu potentiellen Superspreadern werden. Mit der Situation in Gefängnissen vor Corona beschäftigt sich Jurate Braginaite in »Bruder« (Bauhausuni Weimar 2019; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Die »Sachzwang FM«-Redaktion hat auf der Website des Querfunk Karlsruhe übrigens einen lesenswerten Kommentar zu Lockerungsmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft verfasst, die ja die Risikogruppen besonders treffen würde. Und wenn man schon bei der deutschen Wirtschaft ist, sollte man auch Gesine Schmidts Hörstück »Die Nutznießer – Arisierung in Göttingen« (NDR 2018; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) nicht auslassen.

Stefan Mahlke erinnert an Helene Weigel mit »Stopfe ihm das Maul – Helene Weigel in Briefen und Dokumenten« (MDR 2000; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur) und von Bertolt Brecht kommt am Wochenende »Das Verhör des Lukullus« (BR 1949; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur).

Ein ungewöhnliches Splatterstück von Nora Abdel-Maksoud ist »Hunt­ing von Trier« (DLF Kultur 2013; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Bei FSK gilt derweil: »Der heutige Tag im FSK steht im Zeichen des 8. Mai – Dieser steht im Zeichen von ›Hanau‹ und einer Behauptung von ›Befreiung‹« (Fr., 7 Uhr, FSK). In welchen Kontext wohl Marie Chartron und Anouschka Trocker ihr Feature »Mit allem, was lebendig in Dir ist … – Die Tagebücher der Olga Bergholz« (DLF 2020; Fr., 20 Uhr, DLF) stellen? Harald Krewer und Vera Teichmann sind mit »Diese nächtliche Dimension – Eine lange Nacht über die Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs« (DLF Kultur/DLF 2010; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) im Programm vertreten. Von Bettina Rühl läuft das Feature »Flüchtling in Libyen – Von der Suche nach Hilfe und hilflosen Helfern« (WDR 2020; Sa., 12 Uhr und Wdh. So., 11 Uhr, WDR 5). Mit Malte Abraham geht es derweil in »Die weite weite Sofalandschaft« (DLF Kultur 2019; Sa., 20 Uhr, DLF) und mit Lorenz Rollhäuser zur »Frontera – Die Grenze zwischen Mexiko und USA« (NDR/DLF 2020; So., 11 Uhr, NDR Info).