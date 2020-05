Ab nach Venedig

Der Direktor des Museum Ludwig in Köln, Yilmaz Dziewior, wird die künstlerische Gestaltung des deutschen Pavillons für die Kunstbiennale in Venedig 2021 betreuen. Der 55-jährige Kunsthistoriker wurde am Montag in Berlin von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Kurator berufen. Dziewior ist seit 2015 Direktor des Museum Ludwig in Köln. Zuvor leitete er den Kunstverein Hamburg (2001–2008) und das Kunsthaus Bregenz (2009–2015). (dpa/jW)