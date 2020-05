Von Menschen und Meisen

jW

»Deutschland steuert auf die nächste Dürre zu«, lautete eine Schlagzeile im Spiegel – mit gelb-roter Landkarte zur Verteilung der Trockengebiete. Eine andere – im Wissenschaftsjournal Spektrum – gab den Rat: »Wichtig ist, Vogeltränken und Futterstellen sofort zu entfernen.« Beide gingen im Coronakrieg unter. Da ich aber sowohl etliche Pflanzen gießen muss als auch Tauben, Spatzen und Krähen auf dem Dach füttere, betrafen die beiden Nachrichten mich sozusagen persönlich. Aber warum gerade jetzt in den extrem abfallreduzierten Zeiten aufhören, Vögel zu füttern? Es geht um Blaumeisen, erklärte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu): Sie leiden unter einer Pandemie, an der sie reihenweise – mit Lungenentzündung – zugrunde gehen. Blaumeisen siedelten in den letzten Jahrzehnten immer näher an Menschen, sie waren neugierig und wurden fast zahm. Deswegen dachte ich zuerst, dass sie jetzt quasi an Solidar-Corona eingingen. Aber die Ursache war bei ihnen kein Virus, sondern ein Bakterium: »Suttonella ornithocola«. An den Vogeltränken und Futterstellen steckte damit eine Meise die andere an.

Der Nabu veröffentlichte eine gelb-rote Karte zur Verteilung des »Meisensterbens« in deutschen Landkreisen, mit auffälligen Ähnlichkeiten zu den Coronakarten. In Ostdeutschland sterben demnach weniger Menschen (an Corona) und weniger Blaumeisen (an Suttonella), mit regionalen Unterschieden bei beiden Spezies. Die Färbung der Nabu-Karte zu Blaumeisen war damit fast umgekehrt zur Trockenkarte aus dem »Dürremonitor Deutschland« des Helmholtz-Zen­trums für Umweltforschung in Leipzig. In diesem »Dürreatlas« ist der Osten rot! Das heißt, der überwiegende Teil des DDR-Territoriums ist fast flächendeckend ausgetrocknet. Ostdeutschland, könnte man vereinfacht sagen, ist klimatisch kontinental geprägt und Westdeutschland atlantisch. Jetzt versteht man vielleicht die fortdauernde Existenz der »Atlantikbrücke« auf der einen Seite und das nicht wegzudenkende Lenin-Gedenken auf der anderen. Der Übergang vom Klassenkampf zur Ökologie ist bloß ein Wechsel von einer »harten« zu einer »weichen Ideologie«, der beides weiterbestehen lässt.

Eine Coronaschlagzeile nennt Frankreich »ein soziales Pulverfass« und spielt darauf an, dass die harten Isolationsmaßnahmen bei denen, die in den ärmsten Verhältnissen leben, zu Aufständen führen. Der neoliberal angetretene Staatspräsident Macron spricht laut von einem »System Change«. In den USA werden die bewaffneten »Befreit Virginia«- und »Befreit Minnesota«-Demonstranten vom US-Präsidenten Trump ermuntert. Der neueste Bundeswehr-Slogan heißt: »Einsatz gegen Corona. Für euch gemeinsam stark« – ein Satz voller Unsinn. Die an einer Anthropologie der Mikroben arbeitende Pariser Wissenschaftlerin Charlotte Brives veröffentlichte einen quasiaktuellen Aufsatz mit dem Titel »From fighting against to becoming with: viruses as companion species«. Bekriegen oder Befreunden – beides trifft es nicht bei Mikroben. Vielleicht mit Viren so leben wie mit Eis und Schnee auf Grönland? Interessant ist die Welt-Schlagzeile »Reiche Amerikaner flüchten in ihre Luxusbunker auf Neuseeland«. Mir war nicht bekannt, dass die da überhaupt ihre Bunker haben, aber hieß es hier nicht einmal, Bundespräsident von Weizsäckers privater Atomschutzbunker im Garten seiner Villa sei vom Hochwasser weggeschwemmt worden? Die Tierrechtlerin Silke Ruthenberg versichert der Tierheit in einem offenen Brief: »Die Coronaaffäre schwächt das feindliche Lager« – eine gute Nachricht für alle Gegner des Anthropozentrismus, die sich politisch auf die Seite der Tiere geschlagen haben.