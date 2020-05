Zumindest zäher

Claude Jacoby/picture alliance/ullstein bild »Mary Gaitskills weibliche Figuren werden zwar als sexuelle Objekte wahrgenommen, sind aber keine Opfer«

Als Debby in ihrem neuen Sekretärinnenjob in einer Anwaltskanzlei wiederholt Fehler macht, ruft ihr Chef sie in sein Büro. Doch anstatt sie zu feuern, wie sie zunächst glaubt, befiehlt er ihr, sich über den von ihr verfassten Brief mit Tippfehlern zu beugen, und schlägt ihr zehn Minuten lang auf den Hintern. Währenddessen muss sie besagten Brief laut vorlesen. »Sekretärin« ist eine von neun Short Storys in Mary Gaitskills Buch »Bad Behavior«. Während die Autorin dem deutschsprachigen Publikum wenig bekannt ist, könnten diese Geschichte einige kennen: 2002 wurde sie mit Maggie Gyllenhaal und James Spader in den Hauptrollen verfilmt.

Seit »#MeToo« ist die Buchbranche auf der Suche nach Erklärungen für die unerwartete Heftigkeit, mit der die Bewegung die ganze Gesellschaft, vor allem aber die Kulturszene erfasste. Wohl auch angeregt durch den Erfolg der Kurzgeschichte »Cat Person« von Kristen Roupenian, die als der erste literarische »#MeToo«-Text gilt, und den gleichnamigen Band, hat der Blumenbar-Verlag Gaitskills »Bad Behavior« von 1988 neu aufgelegt. Nicht überraschend steuert Roupenian nun das Nachwort für die Neuausgabe bei.

Trotzdem kann »Bad Behavior« nur schwer als Antwort auf »#MeToo« gelesen werden. So ist etwa »Sekretärin« keine klassische Selbstermächtigungsgeschichte, im Gegenteil. Debby setzt sich nicht gegen den Rechtsanwalt zu Wehr, sondern lässt die Gewalt über sich ergehen. Mehr noch: Obwohl es ihr deswegen irgendwann so schlecht geht, dass sie nicht mehr zur Arbeit kann, fühlt sie sich sexuell auch äußerst erregt. Wie Debby verhalten sich alle Figuren widersprüchlich, sind auf verschiedenen Ebenen lesbar und so geistreich wie naiv. Die Geschichten in »Bad Behavior« sind abgründig und witzig zugleich, handeln von Prostituierten, Sadomasochisten, langjährig verheirateten Ehefrauen oder Bisexuellen.

In ihren Kurzgeschichten erzählt Mary Gaitskill nicht von Frauen, die sich gegen dominierende Männer durchsetzen, aber auch nicht von Männern, die Frauen dominieren. Ihre weiblichen Figuren werden zwar als sexuelle Objekte wahrgenommen, sind aber keine Opfer. Wie beispielsweise die Prostituierte, in die sich ein Freier verliebt und sie retten will. Doch als er sie ein Jahr später in einem Diner zufällig wiedertrifft, hat sich das Machtverhältnis umgekehrt. Sie ignoriert ihren ehemaligen Klienten, während er, inzwischen verletzlicher, ihr unterlegen ist. Die Frauen in »Bad Behavior« sind keine klassisch starken Figuren, aber trotzdem stärker als die Männer – oder zumindest zäher.

Gaitskill weiß, wovon sie schreibt: Sie selbst hatte kein einfaches Leben, riss schon mit 15 von Zuhause aus und arbeitete vor ihrer literarischen Karriere unter anderem als Stripperin. In den USA ist die Autorin, die 2005 für den »National Book Award« nominiert war, seit Jahrzehnten bekannt. Hierzulande haben Verlage immer wieder versucht, sie dem Lesepublikum näherzubringen, zuletzt Klett-Cotta mit dem 2017 veröffentlichten Roman »Die Stute« – alle mit mäßigem Erfolg. Vielleicht hilft diese hochinteressante Kurzgeschichtensammlung nun dabei, Gaitskill endlich zu etablieren.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch: Man merkt der Übersetzung von Nikolaus Hansen trotz Überarbeitung die gut 30 Jahre seit der Erstveröffentlichung von »Schlechter Umgang« bei Rowohlt an. So wird ein Orgasmus mit der ungelenken Passivkonstruktion »es kommt mir« beschrieben, Geld mit dem aus der Zeit gefallenen Umgangswort »Eier« bezeichnet, und auch einige »Knaben« haben sich in die Short Storys geschlichen. Sei’s drum. Mary Gait­skills Buch ist es wert, wiederentdeckt zu werden.

Der Film »Secretary« übrigens endet anders als die Kurzgeschichte; die Sekretärin und der Rechtsanwalt finden schließlich zusammen und heiraten. Berichten zufolge mochte Mary Gaitskill diese »Pretty Woman«-Version ihrer Story nicht. Kein Wunder: Dermaßen plump wäre sie mit ihren Figuren niemals umgegangen.