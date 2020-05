Eine Lüge am Anfang

Carlos Barria/REUTERS Ahnungslos und ultraaggressiv: US-Präsident Donald Trump, 26. Februar 2020, Washington

Wenn der 8. Mai, der Tag der Niederlage des deutschen Faschismus, begangen wird, haben viele Länder unterschiedliche Einschätzungen zu diesem historischen Ereignis. Sicher, der Sachstand ist derselbe: Die »Achsenmächte« haben einen Weltkrieg verloren. Zumindest Russen, Chinesen und auch etliche Menschen im Westen wissen, dass sie ihn auch entfesselt haben. Aus Sicht der BRD aber, jüngst als EU-Resolution zu Papier gebracht, war es keineswegs das Nazireich, das Europa und vielen Teilen der Welt Verderben brachte: Gemeinsam mit der UdSSR hätten die Hitlerfaschisten die Vorkriegsordnung destabilisiert, so dass die Schuld beide Mächte träfe. Das Land, das mit 27 Millionen Toten die meisten Opfer durch die deutsche Mordmaschinerie zu beklagen hatte, muss sich vom Erben des Aggressors der Mittäterschaft zeihen lassen – seit nunmehr 75 Jahren.

Dieser Tage lässt sich ein solches Muster erneut an den wüsten Angriffen der US-Administration auf die Volksrepublik China erkennen. Klar ist nur, dass die Coronapandemie im Gebiet Chinas ihren Ursprung genommen hat. Wo genau aber das neuartige Virus entstanden ist, weiß niemand; die wissenschaftliche Forschung ist sich nur einig, dass es natürlichen Ursprungs ist und mittels Zwischenwirten von Tieren auf den Menschen übersprang, bevor es seinen Zug um die Welt antrat. So etwas passiert seit zig Jahrtausenden: Jede der Influenzawellen breitet sich von Ostasien nach Europa aus. Das war schon so, bevor es Nationen wie die deutsche oder die chinesische gab.

Ob sie will oder nicht: Die Menschheit ist ein Ganzes, die Menschen sind untereinander fruchtbar, aber auch gegenseitig infektiös. Schlagbäume und Stacheldraht können nichts davon verhindern. Doch während die US-Propaganda das Virus kurzerhand zu einer Waffe der Chinesen erklärt, betont die Volksrepublik, dass nur geeintes Vorgehen die Gefahr für alle bannen kann. Während China medizinische Ausrüstungen schickt, haben die westlichen Mächte beim Schutz der Bevölkerung auf geradezu absurde Art versagt. Während Donald Trump noch Witze über die »vermeintliche Gefahr« gerissen hat, entwickelten sich die USA zum absoluten Hotspot der Pandemie. Das Gepolter aus Washington soll davon ablenken und dem Versager im Weißen Haus die Wiederwahl retten. Die westlichen Geheimdienstfabrikate gegen China läuten aber auch eine neue Runde im Kampf der Systeme ein.

So wenig, wie Amerika Entschädigungen für die Spanische Grippe und Großbritannien wegen des »Rinderwahns« BSE gezahlt haben, ist China für die natürliche Mutation eines Erregers haftbar zu machen. Das wissen alle, die bei Verstand sind, auch in den USA. Es geht nicht alleine um die Frage, ob Trump im Oval Office bleiben kann, sondern darum, ob der Westen mitsamt seines kaputten Wirtschaftssystems diese Krise übersteht. Es geht also um künftige Kriege. Auch sie werden, wie immer, mit einer Lüge begonnen werden.