Vor der Entscheidung

Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta via REUTERS Wahlplakat von Andrzej Duda in Rzeszow am 6. April 2020

Diese Woche klärt sich in Polen, ob und wann die Präsidentschaftswahl stattfindet. Die regierende Koalition »Vereinigte Rechte« hatte Anfang April eine allgemeine Briefwahl für den kommenden oder den Sonntag darauf angesetzt. Am heutigen Dienstag läuft die 30tägige Frist ab, innerhalb der der von der Opposition kontrollierte Senat Anmerkungen zu dem entsprechenden Gesetzentwurf machen kann (s. jW vom 29.4.). Als Ausweichtermin steht der 23. Mai zur Debatte. Das ist der letztmögliche Termin innerhalb der 75-Tage-Frist, bevor die Amtszeit von PiS-Staatspräsident Andrzej Duda am 6. August ausläuft. Am Donnerstag soll die entscheidende Abstimmung im Sejm stattfinden.

Die Ausgangslage ist dabei verworren. Denn formal regiert in Polen die PiS nicht allein, sondern in einer Koalition mit der »Übereinkunft« von Exwissenschaftsminister Jaroslaw Gowin und der Partei »Solidarisches Polen« von Justizminister Zbigniew Ziobro. Während Ziobros Partei den »radikalen Flügel« der Regierung darstellt, inszenieren sich die insgesamt 18 »Übereinkunft«-Abgeordneten als »gemäßigt«. Gowin hatte sich aus Gründen des Gesundheitsschutzes dagegen ausgesprochen, den Wahltermin im Mai gegen alle Bedenken von Wissenschaft und juristischer Fachwelt zu forcieren. Jetzt kommt es darauf an, wie viele seiner Leute ihm am Donnerstag folgen und ebenfalls gegen das Vorhaben stimmen werden. Wird dieses nicht durchgebracht, hätte die »Vereinigte Rechte« erstmals seit fünf Jahren ihre Mehrheit verloren. Dazu sind – neben Gowins Stimme – die von fünf weiteren Abgeordneten seiner Fraktion erforderlich.

Dass die Gesamtfraktion der »Übereinkunft« ihrem Parteichef folgt, ist wenig wahrscheinlich. Denn sollte die Koalition im Streit über den Wahltermin platzen, wären diese Abgeordneten als nächstes ihre lukrativen Posten in Verwaltung und Staatskonzernen los. Derweil versucht die PiS nach Berichten oppositioneller Medien auch, Stimmen zu kaufen: Ihre Emissäre versprächen, hieß es, sowohl Gowin-Anhängern als auch Politikern der derzeitigen Opposition Posten bis hinauf zum Staatssekretär, wenn sie dem Briefwahlgesetz zur Mehrheit verhelfen.

Das Problem der polnischen Opposition ist demgegenüber nicht nur, dass sie keine Posten zu vergeben hat. Sie ist auch zu gespalten, um über ein Situationsvotum gegen den Wahltermin im Mai hinaus irgendeine gemeinsame Regierungsstrategie zu haben. Von dem sozialdemokratisch-linksliberalen Linksbündnis reicht das Spektrum im Sejm über die eher konservative Bauernpartei, die christdemokratische »Bürgerkoalition« bis zu den ultraliberalen und nationalistischen Vertretern der »Konföderation«. Gowin selbst hatte zwar länger mit der »Bürgerkoalition« verhandelt – und sicher nicht nur über eine gemeinsame Verfassungsänderung, wie es nach außen dargestellt wurde, sondern auch über seine Rolle in einer eventuellen neuen Regierung. Aber der potentielle Rebell macht keinen Hehl aus seiner Abscheu gegenüber der Linken, deren Stimmen für einen Regierungswechsel erforderlich wären. Und auch in der »Bürgerkoalition« ist das Vertrauen in ihn gering: Gowin ist ein notorischer Parteiwechsler und gilt als Wendehals, dem es vor allem um die eigene Karriere geht.

Unterdessen hat die PiS angedeutet, dass der Wahltermin am 10. Mai wohl nicht zu halten sein wird. Jacek Sasin, der für die Wahlorganisation zuständige Minister für das Staatsvermögen, erklärte am Montag morgen, dafür reiche selbst bei einem Sieg im Sejm am 7. Mai die Zeit nicht mehr. Denn das von der PiS selbst – gegen den Wortlaut des geltenden Wahlrechts – erarbeitete Briefwahlgesetz sieht vor, dass die Unterlagen den Wählern mindestens sieben Tage vor dem Wahltermin zugestellt sein müssen.

Die Zweifel an der Fälschungssicherheit der Wahl nahmen derweil letzte Woche abermals zu. Ein Präsidentschaftskandidat vom rechten Rand hatte ein Zitat aus den Wahlunterlagen präsentiert, die er von einem Lkw-Fahrer, der die angeblich streng gesicherten Dokumente transportiert habe, bekommen habe. Die Regierung musste zähneknirschend zugeben, dass die Formulare echt waren. Dass deren Druck ohne Rechtsgrundlage im Vorgriff auf eine Verabschiedung des Gesetzes in Auftrag gegeben worden war, wunderte schon niemanden mehr.

Der Grund, warum die PiS so auf dem kurzfristigen Wahltermin besteht, ist leicht zu erraten: Aktuell würde Amtsinhaber Duda in der ersten Runde wahrscheinlich mit gut 60 Prozent gewinnen, weil ein Großteil der Oppositionswähler aus Protest zu Hause bleiben will. Würden die Wahlen aber unter »normalen Bedingungen« stattfinden, bekäme er vermutlich 20 Prozent weniger, und es könnte noch spannend werden.