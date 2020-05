Gestrandet wegen Corona

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Mit dem Vorwand von Corona entlassen Reedereien Seeleute oder drängen sie zu unbezahltem Urlaub: Eine Fähre der Stena Line (Dublin, 27.Februar 2018)

»In einer Zeit, in der Seeleute die Welt in Bewegung halten«, dürfe Covid-19 nicht als Vorwand dienen, ihre Löhne zu senken und ihre Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. – Mit einem eindringlichen Appell hat sich unmittelbar vor dem diesjährigen 1. Mai die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF), globaler Zusammenschluss nationaler Branchengewerkschaften, an die Weltöffentlichkeit gewandt. Anlass sind zum einen die Probleme, unter denen Seeleute aktuell leiden (s. jW vom 21. April), weil administrative Maßnahmen gegen die Coronapandemie den an sich üblichen Austausch von Besatzungen be- oder verhindern. Zum anderen prangert die ITF Versuche einzelner Reeder oder Bemannungsagenturen an, unter dem Vorwand pandemiebedingter Schwierigkeiten Arbeits- und Tarifverträge außer Kraft zu setzen oder geltende Gesundheits- oder Sicherheitsstandards zu untergraben.

Seeleute, so unterstreicht der ITF-Appell, spielten eine »entscheidende Rolle« in globalen Lieferketten und arbeiteten auch in Zeiten der Pandemie weiter daran, lebenswichtige Güter und Passagiere zu transportieren, einschließlich notwendiger medizinischer Versorgung, Ausrüstung und Produkte – »selbstlos und trotz Risikos, selbst an Covid-19 zu erkranken«. Da sei es »völlig inakzeptabel«, wenn Unternehmen versuchten, die Pandemie zu nutzen, um etwa beim Crewwechsel Besatzungen, die zu nationalen Tarifen arbeiten, durch Seeleute, die dies zu wesentlich schlechteren internationalen Bedingungen tun, zu ersetzen. Beispielhaft wirft die ITF Fährreedereien wie Condor Ferries, Stena Line und P & O Ferries vor, Seeleute entlassen oder sie zu unbezahltem Urlaub gedrängt zu haben. Das kanadische Unternehmen BC Ferries habe einen Tarifvertrag für ungerechtfertigte Entlassungen aufgehoben und versucht, Schiffe mit kleinerer Besatzung zu betreiben. Zwar sei dies auf Druck der Gewerkschaft später teilweise aufgehoben worden, dennoch missachte die Reederei weiterhin geltende Tarife. James Given, Präsident der Seafarers’ International Union of Canada, forderte, Regierungen müssten sicherstellen, dass Covid-19 nicht zu unfairen Entlassungen oder Lohndumping führe. Auf »kritischen Handelsrouten«, über die »lebenswichtige Güter« geliefert werden, sollten Seeleute eingesetzt sein, die nach den jeweiligen national geltenden Bestimmungen beschäftigt sind. Unternehmen, die öffentliche Mittel erhalten, müssten Bedingungen zum Schutz der Seeleute auferlegt werden.

Unterstützung erfuhr die ITF Ende April auch von der UNCTAD, der UN-Organisation für Handel und Entwicklung. In einem Zehn-Punkte-Plan mahnte deren Generalsekretär Mukhisa Kituyi, Schiffe in Bewegung und Häfen offen zu halten und zugleich sicherzustellen, dass Grenzbehörden Pandemiekontrollen sicher durchführen können. Nur so seien globaler Handel einerseits und Menschen vor Covid-19 andererseits zu schützen. Seeleute, heißt es da unter anderem, seien in der Handelsschiffahrt als Garanten weltweiter Lebensmittel-, Energie- und Rohstoffversorgung als »kritisches Personal« einzustufen; es sei daher von besonderer Bedeutung, dass in jedem Seehafen der Welt Besatzungen an Bord ihrer Schiffe gehen oder von dort nach Hause zurückgeführt werden können.

Mit den UNCTAD-Forderungen erfährt die inzwischen weltweite Kampagne für reibungsloseren Crewwechsel selbst in Pandemiezeiten zwar zusätzlichen Auftrieb. Selbst Alfonso Castillero, Chef des Schiffsregisters von Liberia – das Register für die bei deutschen Reedern nach wie vor beliebte Billigflagge wird von einer US-Gesellschaft im Bundesstaat Virginia verwaltet –, bekundete der Initiative für schnellen Mannschaftsaustausch (siehe jW vom 21. April) laut Branchenportal Hansa »aufrichtige« Unterstützung. Allerdings bleiben viele Probleme bei der Rückführung ungelöst, denn gelungene Crewwechsel erfordern über den Einfluss maritimer Akteure hinaus auch funktionierende lokale Verbindungen von und zu den Seehäfen. Auf den Philippinen beispielsweise »stranden« viele heimkehrende Seeleute in Manila, weil pandemiebedingt der Fährverkehr zu ihren Heimatinseln ausgesetzt ist. Immerhin stoßen Vorschläge wie seitens der EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen, aus Gründen effektiven Gesundheitsschutzes nur noch in bestimmten großen Seehäfen Besatzungswechsel zuzulassen, inzwischen auf immer breiteren Widerstand sowohl aus der maritimen Branche als auch von den Gewerkschaften.