Lange Depression

Zu jW vom 15.4.: »Spielarten des Asozialen«

Es ist an der Zeit, dass die Linken endlich lauter ihre Stimme erheben und den Finger in die Wunde legen, die Kapitalismus heißt. (…) Wir erleben gerade die zynische Arroganz derer, die das Geld mehr als ihre Völker lieben und gleichzeitig die Frechheit haben, denen unlautere Motive vorzuwerfen, die konsequent Menschenleben gerettet haben und weiter retten. Man möchte nun gern den zweiten Schritt vor dem ersten machen, der darin bestanden hätte, Vorsorge zu treffen. Handy­tracking etwa ist ja nur dann sinnvoll, wenn es etwas zu »tracken« gibt – aber wenn nicht getestet wird, kann man das ad acta legen. Das Tragen von Masken ist ein weiteres Trauerspiel, denn sie schützen den Träger kein bisschen (und andere auch nicht effektiv), wenn sie nicht richtig benutzt werden. (…) FFP2-Masken kann unsere Wirtschaft erst nach längerer Anlaufzeit herstellen, was in vielen Entwicklungsländern offenbar besser klappt. Aber da fällt mir die Fabel vom Fuchs und den Trauben ein: Was man nicht kriegen kann, ist dann einfach unnötig, wichtiger ist, möglichst schnell wieder Geld zu machen. Die unsägliche Theorie von einer geplanten Durchseuchung der Bevölkerung, um eine Herdenimmunität zu erzeugen, kam bemerkenswerterweise nicht in »Unrechtsregimen« wie Venezuela oder Kuba auf (…). Sie passt zum guten deutschen Wahlspruch »Was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter!« (…) Die erstaunlich niedrigen Todesraten in Deutschland erfüllen mich mit Misstrauen. Ein Mann aus meinem Bekanntenkreis ist vor kurzem gestorben. Er war aus dem Krankenhaus entlassen worden, musste wenig später mit Covid-19 wieder eingeliefert werden und verstarb dann »an Herzversagen«. (…) Nicht von ungefähr kursiert ja die Forderung, einen Unterschied zwischen den »an« und den »mit« SARS-2 Verstorbenen zu machen. Die kapitalistische Denkweise, nach der laut Engels ab einer bestimmten Profitrate jedes Verbrechen zu rechtfertigen sei, führt allerdings nie aus einer echten Krise, sondern nur tiefer in sie hinein. Während in China voraussichtlich bald wieder Wachstum möglich sein wird, steht uns wohl eine lange Depression bevor, die durch kurzsichtige »Lockerungsübungen« nur verlängert werden kann.

Joachim Kullmann, per E-Mail

Fadenscheinige Argumente

Zu jW vom 28.4.: »Dringend benötigte Fracht«

Wolfgang Schäuble hat eine unangenehme Diskussion eröffnet, die doch in der Politik von (fast) allen Seiten begrüßt wird. »Nicht alles dem Schutz des Lebens unterordnen«, heißt der neue Leitspruch; denn die Hauptsache ist, dass die Wirtschaft wächst und unsere Militärausgaben weiter steigen können. Mit fadenscheinigen Begründungen beginnt auch Boris Palmer (Grüne) die Debatte um das überflüssige Leben, denn: »Wir retten Menschen, die sowieso bald sterben.« Herr Palmer bringt in seiner Begründung an, dass »der Armutsschock, der aus der weltweiten Zerstörung der Wirtschaft entstehe, (…) nach Einschätzung der Vereinten Nationen hingegen Millionen Kinder ums Leben« bringe. Das »Kinderargument« wird immer gebraucht, wenn es gerade opportun ist, während auch ohne »Corona« laut Welthungerhilfe 822 Millionen Menschen hungern und zwei Milliarden an Mangelernährung leiden. Der Hunger kommt durch kapitalistische Ausbeutung, Kriege, die wir mit Waffenlieferungen unterstützen, und durch unseren Handel mit Getreidepreisen an der Börse. In allen anderen Zeiten interessiert das niemanden. Dabei sind die Aussagen, die Herr Palmer und Herr Schäuble treffen, mehr als fragwürdig. Denn einerseits sterben an »Corona« eben nicht nur Menschen, »die eh in einem halben Jahr sowieso tot wären«, sondern auch junge Patienten mit Asthma. Doch selbst wenn jemand nur noch ein halbes Jahr hätte – wer hätte dann das Recht, ihm dieses auch noch zu nehmen? Während wir aber knapp 50 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben können, sind die Alten, die der Wirtschaft nichts mehr einbringen, sondern nur Steuergelder verbrauchen, doch sowieso unerwünscht. (…)

Agnes Mühle, per E-Mail

Halbherzige Regelung

Zu jW vom 29.4.: »Aldi des Tages: Bußgeldkatalog«

(…) Unlängst hörte ich in einem Kommentar, wenn Leben schützen oberste Priorität hätte, müsste längst Tempo 130 auf Autobahnen gelten. Davon sind wir weit entfernt. Nun also der große Wurf des Verkehrsministers, der so böse Wut erzeugt. Bei mir auch. Wegen der Halbherzigkeiten. Zwar gilt endlich offiziell, dass zum Fahrradfahrer ein Abstand von anderthalb Metern innerorts, von zwei Metern auf Landstraßen einzuhalten ist. Das war eigentlich schon immer so. Nur, kaum ein Autofahrer hielt sich dran. Ich befürchte, das wird auch so bleiben. Wer kontrolliert das Einhalten des Abstands, und wie wird ein Verstoß geahndet? Amerika, du hast es besser. Dort gilt in einigen Bundesstaaten das Nichteinhalten der Distanz zum Fahrradfahrer nicht als Ordnungswidrigkeit, sondern ist eine Straftat! Und die Polizei hat Vorrichtungen, mit denen sie den Abstand zwischen Auto und Fahrrad exakt messen kann.

Dr. Lutz Behrens, Plauen

Gott in Teilzeit

Zu jW vom 29.4.: »Rotlicht: Sozialdarwinismus«

Gott wurde vor wenigen Tagen auf Teilzeit gesetzt, da ein erheblicher Teil seiner hauptamtlichen Tätigkeit aus Altersgründen ausgegliedert wurde, nämlich die andauernden, ebenso mühseligen wie zahlreichen Einzelentscheidungen darüber, wer auf Erden wie lange verweilen darf und wann für ihn/sie das dortige Bleiberecht endgültig abgelaufen und nicht mehr verlängerbar ist. Dieser Geschäftsbereich ist ab sofort dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer exklusiv unterstellt. Über die Einzelheiten dieses Transfers wurde absolutes Stillschweigen vereinbart. Ein Veto seitens des Vatikans ist nicht bekannt. Uneingeschränkte Zustimmung erfolgte jedoch seitens des zweithöchsten Amtsträgers der BRD mit der abendländisch-christlichen Begründung, es gebe wichtigeres als das Leben.

Reinhard Hopp, per E-Mail