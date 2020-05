Ein Tier aus dem Dschungel

picture alliance / Lars Wynter / Keystone Er kriegte sie alle: Charles Bukowski mit Literaturgroupie, Mitte der 80er Jahre

Vor 100 Jahren wurde Charles Bukowski geboren, die Mutter aller Väter der Undergroundliteratur. Wie kaum einer verkörperte er das »Schreiben als Selbstbehauptungsprogramm« (F. Schäfer), eine brutale wie zärtliche Gegenwehr gegen die Zumutungen der Plebejerexistenz. Unser Autor geht vor dem Jubiläum am 16. August in loser Folge der anhaltenden Faszination Bu­kowskis auf den Grund. (jW)

Im suggestiven, das deutsche Bukowski-­Bild prägenden Vorwort zu »Gedichte die einer schrieb bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang« erzählt Carl Weissner von seiner ersten Begegnung mit dem »Dirty Old Man von Los Angeles«. Er sieht »dieses ramponierte Gesicht, live, aus nächster Nähe. Shit dachte ich, dagegen würde sogar Eddie Constantine vergeblich anstinken«. Constantine, das muss man den Jüngeren wohl mittlerweile sagen, war der pockennarbige FBI-Agent Lemmy Caution in der beliebten Krimireihe und trotz seines herben Aussehens ein Frauenschwarm in den 50er Jahren.

Auch Bukowski kann sich über zuwenig Zuwendung nicht beklagen. Als sesshafter Dichter mit Undergroundreputation kümmern sich immer wieder Literaturgroupies um ihn. Aber auch schon in den Jahren auf Trebe scheint er den Frauen zu gefallen. »Boxer, wa? fragte die / neben mir. / Nee, sagte ich. / Wo hast’n dann das Gesicht / her? / Autounfall auf’m San Berdo / Freeway. ’n Besoffener der übern / Mittelstreifen raste. Der Besoffene / war ich.« Trotzdem landen er und sein Kumpel, so will es das Gedicht »Shot of Red-Eye«, mit ihren Barbekanntschaften im Hotelbett. Er kriegt sie letztlich doch alle, will er uns weismachen – trotz seines Gesichts. Vielleicht erwähnt er es auch deshalb so gern, weil sich darin fast schon symbolhaft das große »Trotzdem« seines Lebens manifestiert. Er wird nicht zum Soziopathen, obwohl sein despotischer, sadistischer Vater und seine ängstlich-devote Mutter einiges dafür getan haben, diese Psyche zu verbiegen. Er wird ein gefeierter Schriftsteller, obwohl seine kleinbürgerliche Herkunft einer solche Karriere eher im Wege steht und seine Volldampftexte sich den konventionellen Vorstellungen von Literatur verweigern. Und er hat einige Chancen bei den Frauen, obwohl diese schlimme Visage offensichtlich dagegen spricht. Es schwingt also auch Stolz mit, wenn er Witze macht über sein äußeres Erscheinungsbild. Und irgendwann kann er das Unvermeidliche ganz gut akzeptieren.

In seiner Jugend sah das freilich anders aus. Es ist eben kein Rummelplatztanzbär und auch kein Autounfall auf dem San Bernardino Freeway schuld an seiner schlimmen Haut, sondern eine profane Akne. Aber immerhin die schlimmste Form, die man als Teenager bekommen kann, die sogenannte Acne conglobata. In seinem durch und durch autobiographischen Coming-of-Age-Roman »Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend« beschreibt er anschaulich das Martyrium der Pubertät. »Die Pickel waren jetzt so groß wie Walnüsse. Ich schämte mich in Grund und Boden. Manchmal stellte ich mich zu Hause im Badezimmer vor den Spiegel und drückte einen auf. Gelber Eiter spritzte heraus und klatschte an den Spiegel. Oder es kam eine weißlich geronnene Masse heraus, wie bei Mitessern. Auf eine schauerliche Weise war es faszinierend, dass da all dieses Zeug drin war.«

Jeder, der mal an einer Akne laborierte, kann sich an die zwischen Verzweiflung, Selbstekel und fast schon krankhafter Hingabe changierenden Stunden vorm Spiegel erinnern. Aber das was Bukowski durchmachen muss, dafür gibt es damals noch nicht mal einen Namen und schon gar keine vernünftige Therapie. Er verbringt Wochen im Sanatorium, ohne dass sich sein Zustand wesentlich verbessert.

War er schon als Kind ein Einzelgänger, weil seine Eltern den Umgang mit den Nachbarskindern zu verhindern suchen, so nimmt seine Isolation in der Pubertät eher noch zu. Er fühlt sich wie Aussatz. Zugleich wächst sein Hass auf die Gesellschaft, die ihn ausgrenzt. Ein exponiertes gesellschaftliches Ereignis wie der Schulabschlussball führt ihm seine Außenseiterposition noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen. »Ich stand draußen in der Dunkelheit und sah durch das Drahtgitterfenster hinein, und was ich sah, erstaunte mich. Die Mädchen wirkten alle sehr vornehm und erwachsen, sie waren alle so schön, so hinreißend in ihren langen Ballkleidern … Dann sah ich für einen Augenblick mein Spiegelbild im Fenster, wie ich zu ihnen hineinstarrte. Die Pusteln und Schrunden in meinem Gesicht, das verlotterte Hemd. Ich war wie ein Tier aus dem Dschungel, das vom Licht angelockt wird und große Augen macht.«