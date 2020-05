Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: »Die Nato-Parole«

Erdlenker haben’s schwer. Jede Krise steigert ihr Unbehagen: Bleiben wir Nummer eins, oder muss schon wieder ein Krieg her? Droht Aufmucken, Klassenkampf? Die FAZ liefert serienweise Antworten. Am Mittwoch vermutet z. B. FAZ-Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger unter der Überschrift »Vor der Wachablösung?«: »Die Coronakrise könnte zum Ferment des Wandels werden – auch in der Weltpolitik.« »Tenor der meisten Überlegungen« zur Weltordnung sei: »Einfluss und Macht der Vereinigten Staaten (und Europas) werden weiter schwinden.«

Dafür spricht auch aus Frankenbergers Sicht einiges: Die USA werden von der doppelten Krise aus Pandemie und Ökonomie mit Wucht getroffen und leiden an einer doppelten Schwäche, an dem »erratischen Verhalten der Führungsriege in Washington und an der Überforderung großer Teile des Gesundheitssystems«. Der »Mythos von amerikanischer Überlegenheit und Besonderheit« gerate ins Wanken, sei jetzt oft zu lesen. China setze dagegen »seinen Aufstieg zur Spitze von Weltpolitik und Weltwirtschaft unbeirrt fort«, der werde von der Pandemie vielleicht »sogar noch beschleunigt«.

Aber es gibt Aussicht auf Rettendes: die Börse. Die »jüngste stürmische Entwicklung am Finanzmarkt New York« lasse den Schluss zu, »dass viele Marktteilnehmer« mit einer raschen wirtschaftlichen Erholung rechnen. Und dann sind da Stärken, referiert der deutsche Stratege seinen US-amerikanischen Kollegen Joseph S. Nye: Geographie, Energievorkommen, Weltwährung Dollar, Demographie, technologische Dynamik. Frankenberger setzt noch »die militärisch-technologische Suprematie« hinzu. Deutsche Gründlichkeit schließt Blut und Eisen ein.

Am Ende überwiegt beim FAZ-Mann aber Weltschmerz. Der ist in der deutschen Bourgeoisie angesagt, wenn sie sich darauf vorbereitet, wieder einmal alles allein besorgen zu müssen. Die Frage nach einer Wachablösung der USA lässt er offen, grübelt vielmehr: »Oder will vielleicht niemand Wache für die globale Ordnung halten?«

Den Zeigefinger für ein: »Wir sind bereit«, hatte am 18. April bereits Michael Rühle, Referatsleiter bei der NATO, in einem FAZ-Gastkommentar gehoben. Unter dem Titel »Ein neuer Gesellschaftsvertrag« gab es von Trübsal à la Frankenberger keine Spur. Es ist nämlich längst vollbracht, was die »Autokratien«, also Russland und China, so fürchten: die vollendete Harmonie zwischen Staat und Bürgern im Westen. Einfacher Grund: Letztere machen laut Rühle alles mit. Belege hat er zuhauf: Als an die Stelle der Abschreckung im Kalten Krieg vor 30 Jahren »militärische Einsätze von teilweise umstrittener völkerrechtlicher Legitimität, von ungewisser Dauer und mit ebenso ungewisser Erfolgsaussicht« getreten seien, habe die Bevölkerung das am Ende mitgetragen. Verschärfte Überwachung nach dem 11. September 2001? Der stets geplagte Westen muss sich im Internet vor Russland und China schützen? Alle sind einsichtig. Und nun die Pandemie? Rühle jubelt, das große Einverständnis werde noch schneller kommen: Der Bürger hört von »Resilienz«, Widerstandsfähigkeit, und begreift, dass »Verteidigung« über das rein Militärische hinaus »als ›Gesamtverteidigung‹ verstanden werden« muss. Schon vor der Pandemie haben also »NATO und EU ihr Aufgabenspek­trum erheblich erweitert – vom Krisenmanagement bis zu humanitären Einsätzen«. Rühle nennt das »Solidarität«. Fazit: Die Bürger haben gefälligst ihren Regierungen Einverständnis für »extreme Maßnahmen« in extremen Umständen zu geben, einen »Vertrauensvorschuss«.

Das ist aus Sicht des NATO-Planers nach 30 Jahren vollbracht. Frankenberger muss nicht unruhig schlafen. Die NATO sorgt fürs massenhafte Vertrauen in extreme Maßnahmen. Die Parole lautet: Kein Niedergang, nirgends. Vorwärts immer.