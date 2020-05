Unverzeihliche Dummheit

Philipp Alexander Maria Ernst von Württemberg 1. Mai 1900: Demons­trierende Arbeiter in der ­Neckarstraße in Stuttgart

Sollen Revolutionäre in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten?

Die deutschen »Linken« betrachten es für sich als entschieden, dass diese Frage unbedingt verneinend zu beantworten ist. Ihrer Meinung nach genügen Deklamationen und zornige Ausrufe gegen die »reaktionären« und »konterrevolutionären« Gewerkschaften (…), um »zu beweisen«, dass Revolutionäre, dass Kommunisten in den gelben, sozialchauvinistischen, paktiererischen, Legienschen (Carl Legien, 1861–1920, deutscher Gewerkschaftsführer und Verfechter der Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg, jW), konterrevolutionären Gewerkschaften nicht zu arbeiten brauchen, ja sogar nicht arbeiten dürfen. Wie sehr die deutschen »Linken« aber auch überzeugt sein mögen, dass diese Taktik revolutionär sei, in Wirklichkeit ist sie grundfalsch und enthält nichts als hohle Phrasen. (…)

Zu Beginn der Entwicklung des Kapitalismus bedeuteten die Gewerkschaften als Übergang von der Zersplitterung und Hilflosigkeit der Arbeiter zu den Anfängen einer Klassenvereinigung einen riesigen Fortschritt der Arbeiterklasse. Als die höchste Form der Klassenvereinigung der Proletarier, die revolutionäre Partei des Proletariats (die ihren Namen nicht verdient, solange sie es nicht gelernt hat, die Führer mit der Klasse und mit den Massen zu einem Ganzen, zu etwas Untrennbarem zu verbinden), sich herauszubilden anfing, da begannen die Gewerkschaften unvermeidlich gewisse reaktionäre Züge zu offenbaren, eine gewisse zünftlerische Beschränktheit, eine gewisse Neigung zur politischen Indifferenz, eine gewisse Stagnation usw. Aber anders als vermittels der Gewerkschaften, anders als durch ihr Zusammenwirken mit der Partei der Arbeiterklasse ging die Entwicklung des Proletariats nirgendwo in der Welt vor sich und konnte auch nicht vor sich gehen. (…)

In Ländern, die fortgeschrittener sind als Russland, hat sich, und das musste so sein, ein gewisser reaktionärer Geist in den Gewerkschaften zweifellos viel stärker geltend gemacht als bei uns. (…) Im Westen haben sich die dortigen Menschewiki in den Gewerkschaften viel mehr »festgesetzt«, dort hat sich eine viel stärkere Schicht einer beruflich beschränkten, bornierten, selbstsüchtigen, verknöcherten, eigennützigen, spießbürgerlichen, imperialistisch gesinnten und vom Imperialismus bestochenen, vom Imperialismus demoralisierten Arbeiteraristokratie herausgebildet als bei uns. Das ist unbestreitbar. (…)

Doch den Kampf gegen die »Arbeiteraristokratie« führen wir im Namen der Arbeitermassen und um sie für uns zu gewinnen; den Kampf gegen die opportunistischen und sozialchauvinistischen Führer führen wir, um die Arbeiterklasse für uns zu gewinnen. Diese höchst elementare und ganz augenfällige Wahrheit zu vergessen wäre eine Dummheit. Und gerade diese Dummheit begehen die »linken« deutschen Kommunisten, die aus der Tatsache, dass die Spitzen der Gewerkschaften reaktionär und konterrevolutionär sind, den, Schluss ziehen, dass man … aus den Gewerkschaften austreten!!, die Arbeit in den Gewerkschaften ablehnen!! und neue, ausgeklügelte Formen von Arbeiterorganisationen schaffen müsse!! Das ist eine so unverzeihliche Dummheit, dass sie dem größten Dienst gleichkommt, den Kommunisten der Bourgeoisie erweisen können. (…) Nicht in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten heißt die ungenügend entwickelten oder rückständigen Arbeitermassen dem Einfluss der reaktionären Führer, der Agenten der Bourgeoisie, der Arbeiteraristokraten oder der verbürgerten Arbeiter überlassen (vergleiche Friedrich Engels, Brief an Karl Marx vom 7. Oktober 1858 über die englischen Arbeiter, MEW Band 29, Seite 358).

Gerade die absurde »Theorie«, wonach sich die Kommunisten an den reaktionären Gewerkschaften nicht beteiligen dürfen, zeigt am deutlichsten, wie leichtfertig sich diese »linken« Kommunisten zur Frage der Beeinflussung der »Massen« verhalten und wie sie mit ihrem Geschrei von den »Massen« Missbrauch treiben. Will man der »Masse« helfen und sich die Sympathien, die Zuneigung, die Unterstützung der »Masse« erwerben, so darf man sich nicht fürchten vor Schwierigkeiten, darf man sich nicht fürchten vor den Schikanen, den Fußangeln, den Beleidigungen und Verfolgungen seitens der »Führer« (die als Opportunisten und Sozialchauvinisten in den meisten Fällen direkt oder indirekt mit der Bourgeoisie und der Polizei in Verbindung stehen) und muss unbedingt dort arbeiten, wo die Massen sind. (…) Natürlich, in Westeuropa, das besonders stark durchdrungen ist von besonders stark eingewurzelten legalistischen, konstitutionellen, bürgerlich-demokratischen Vorurteilen, lässt sich so etwas schwerer durchführen. Aber man kann und muss es durchführen, und zwar systematisch durchführen.