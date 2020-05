Nachschlag: Quellen des Reichtums

Was passiert, wenn die Insekten sterben, verdeutlichte der Sender 3sat an seinem Fernsehabend zum Thema »Rettet die Insekten!« mit einem kurzen Zeichentrickfilm: Nicht nur müssten Vögel und andere Tiere, die sich von den kleinen Gliederfüßern ernähren, verhungern – das gesamte Ökosystem bräche zusammen, indem Blüten nicht mehr bestäubt und biologische »Abfälle« nicht mehr recycelt würden. Wie ernst die Situation ist, scheint wenigen bewusst: In den letzten drei Jahrzehnten rücksichtsloser Ressourcenverschleuderung seien 75 Prozent aller Insekten verschwunden, ermittelten Forscher bei Langzeitmessungen am Niederrhein. Besonders verheerend wirkt dabei die intensivierte Landwirtschaft. Auf die durch sie verursachten Schäden hatte schon Karl Marx hingewiesen und geschlossen: »Die kapitalistische Produktion untergräbt die Springquellen alles Reichtums: die Erde und den Arbeiter.« Er forderte eine Gesellschaft, die den Stoffwechsel der Natur wiederherstellt. Es bleibt nicht viel Zeit. (jt)