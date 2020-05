Der vage Plan der Regierenden

jW

Unsere umsichtige Regierung hat wenigstens in einer Beziehung richtig gehandelt. Den Kleinunternehmern und Soloselbständigen wurden für die ersten Monate des Shutdowns Zuschüsse gewährt, die einen Teil ihrer ausgefallenen Einnahmen zumindest teilweise und bisher ausgleichen. Die Finanzierung der Finanzhilfen erfolgt über den Haushalt des Bundes und teilweise auch der Länder und erhöht wie eingeplant deren Verschuldung. Für größere Unternehmen sind Kredite vorgesehen, die von den Geschäftsbanken gewährt werden, deren Ausfallrisiko zunächst zu 90 Prozent, nach einer schnellen Korrektur aber komplett vom Staatshaushalt übernommen wird. Nur in Einzelfällen wird sich der Staat mit Zuschüssen als stiller Teilhaber oder Aktionär an den Unternehmen beteiligen. Das vorläufige Ergebnis dieser Maßnahmen kann man – wenn alles optimal läuft – wie folgt zusammenfassen: Die Staatshaushalte und die Unternehmen werden ihre Verschuldung satt erhöhen. Die größeren Unternehmen sind durch den Staat vor einem Konkurs weitgehend geschützt. (Die dramatische Erholung des Aktienmarktes seit dem Absturz im März dürfte nahezu gänzlich darauf zurückzuführen sein, dass die Pleitenangst also einem Totalverlust für die Aktionäre gewichen ist.) Drittens haben die Banken (und Schattenbanken) ihr Geschäftsvolumen, die Menge der ausgehändigten Kredite, weitgehend risikolos enorm erhöht. Zugleich sind Nachfrage und Produktion erheblich abgesackt.

Das ist der Zustand, in dem sich die Wirtschaft der großen kapitalistischen Länder befindet, bevor der Markt für Konsum- und Investitionsgüter wieder in Schwung kommt. Die Kapitalisten haben in ihrer übergroßen Mehrheit dank der freundlichen Hilfe ihres Staates überlebt. Ihr Kapital ist intakt. Allerdings müssen sie mehr Schulden bedienen als vor der Krise. Selbst bei den derzeit niedrigen Zinsen, die noch dazu vom Staat ermäßigt wurden, wird ihnen wenig übrigbleiben, als sie aus dem Profit, den sie dann erzielen, Stück für Stück zu tilgen. Das wird nicht allen, aber doch einigen schwerfallen. Noch schwerer wird es ihnen fallen, zur Finanzierung der nötigen Investitionen zur Bedienung des wieder wachsenden Absatzmarktes neue Kredite aufzunehmen. Woher der Schwung kommen soll, bleibt offen.

Das wird dann der zweite Teil des Kapitalrettungsprogramms. Der umsichtige Staat wird sich umständehalber gezwungen sehen, neue Nachfrage (Rüstung, grüner Umbau, Infrastruktur, Prämien beim Kauf von Konsumgütern) zu produzieren und zugleich einen Teil der Kosten zur Produktion dieser Dinge zu finanzieren. Dazu wird er sich zur Freude der Banken und Schattenbanken auf vielerlei Wegen noch einmal höher verschulden.

So weit der vage Plan der Regierenden. Schon möglich, dass er gelingt. Wahrscheinlicher scheint aber, dass die ökonomische Abwärtsspirale nicht gestoppt wird und dass einige Staaten und ihre Banken vom Finanz- und Gläubigerkapital in die Pleite getrieben werden. Das braucht sich nicht auf Staaten wie Libanon, Argentinien oder auch Griechenland zu beschränken. Auch die EU, ja sogar die großen USA sind in Gefahr.