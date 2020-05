GEW zu den Folgen der Coronakrise im Bildungsbereich

Aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum 1. Mai:

»Die Coronakrise deckt die Schwächen des Bildungssystems in Deutschland gnadenlos auf. Sie macht deutlich, welche Probleme die Globalisierung mit sich bringt und wie tief gespalten die Gesellschaften sind«, sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am »Tag der Arbeit« in Frankfurt am Main. »Solidarisch ist man nicht alleine«, lautet das Motto am 1. Mai. (…) Weltweit feiere die Gewerkschaftsbewegung diesen »Tag der Arbeit« zum ersten Mal digital. (…) »Bildung wird seit mindestens 20 Jahren sträflich vernachlässigt. Jetzt holen uns die Versäumnisse der Vergangenheit ein. Probleme, Hygiene und Infektionsschutz sicherzustellen, hängen auch mit den 43 Milliarden Euro Investitionsstau allein an den Schulen zusammen. Die Reinigung der Bildungseinrichtungen wurde outgesourced. Bildung für das digitale Zeitalter fit zu machen, ist zu spät und zu zögerlich angegangen worden. Zudem sind wir sehenden Auges in einen dramatischen Lehrkräfte- und Fachkräftemangel in den Kitas hineingesteuert«, betonte die GEW-Vorsitzende. Platzmangel führe zu überfüllten Kitas, Schulklassen und Hörsälen an den Hochschulen.

Der Mangel an Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften stelle die Kitas und Schulen auf dem Weg einer schrittweisen Öffnung vor große Probleme. Auch weil der Altersschnitt hoch sei und viele Lehrende zu den Risikogruppen zählten und deshalb nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürften. »Die soziale Spaltung in Deutschland verschärft sich durch den Fernunterricht. Kinder aus armen Familien sind schlechter mit digitalen Medien ausgestattet, sie müssen in beengten Wohnverhältnissen lernen. Dieses Problem muss unverzüglich gelöst werden. Wir brauchen weitere zusätzliche Ressourcen, die nach Sozialindex vergeben werden«, unterstrich Tepe.

Das Komitee zur Freilassung des Whistleblowers Julian Assange versandte anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai eine Erklärung. Darin heißt es:

Diesen Tag, wie viele andere, wird der Journalist und Wikileaks-Gründer Julian Assange hinter Gittern verbringen, im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Trotz seiner chronischen Lungenerkrankungen wird er dort festgehalten, trotz des erhöhten Risikos an Covid-19 zu erkranken, und ohne Gerichtsurteil – er sitzt dort in Präventivhaft. Die USA fordern seine Auslieferung, allein aus diesem Grund sitzt ein unverurteilter Journalist im Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe ganz Großbritanniens.

Die Zahl der Rechtsbeugungen und Rechtsbrüche, die von Behörden und staatlichen Akteuren mehrerer Länder in geheimen Absprachen (wie z. B. die Originaldokumente der schwedischen Akten oder Aussagen von UC-Global-Mitarbeitern belegten) begangen wurden und werden, um Julian Assange gefangen zu nehmen, ist laut UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, mit keinem anderen ihm bekannten Fall zu vergleichen. Dieses Unrecht schreit zum Himmel.

Zum Tag der Pressefreiheit sollte unbedingt über diesen Justizskandal berichtet werden, der als Präzendenzfall unsere fundamentalsten Grundrechte außer Kraft setzt und in die Geschichte eingehen wird – auf die eine oder andere Weise. (…) Dieser Präzendenzfall bedeutet, dass zukünftig jedes Land willkürlich jeden Journalisten belangen könnte. Unabhängig davon, in welchem Land Sie wohnen, arbeiten oder welche Staatsangehörigkeit Sie haben. Berichten Sie über China oder Katar oder den Iran, könnte dieses Land Ihre Strafverfolgung und Auslieferung beantragen.