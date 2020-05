Teil des Klassenkampfs

Michael Kappeler/dpa Zwischen Kooperation und Konfrontation: Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping

Von überall her ertönt es: »Der Chinese ist schuld!« An was bitteschön? Am neuen Coronavirus sowieso. Aber auch am Abfluss kostbarer Ressourcen – Stichwort: Diebstahl geistigen Eigentums –, weiß ja jeder. Am mangelhaften Stahl für die neue Rheinbrücke bei Leverkusen ebenfalls. Das weiß zumindest jeder in Nordrhein-Westfalen. Mit moderner Technologie will China Wirtschaft und Menschen ausspionieren – im Unterschied zu den USA, denen dergleichen ja niemals in den Sinn käme.

Die antichinesische Propaganda trägt skurrile Züge – aber sie hat eine handfeste materielle Basis, den Klassenkampf. Die Skurrilität resultiert auch aus der drastischen Zunahme dieser Propaganda, daher, dass den Herrschenden bewusst wird: Das Gerede von der »gelben Gefahr« verfängt immer weniger. Darum wird zur alten Methode gegriffen, je mehr Dreck man schmeißt, desto mehr bleibt hängen. Woher aber kommt die Angst der Herrschenden vor der Volksrepublik China? Auch hier wirkt die Pandemie wie ein Katalysator. Plötzlich werden Fragen laut: Warum funktioniert das Gesundheitssystem eines Staates, der sich selbst noch als Entwicklungsland sieht, besser als das in Deutschland? Warum stehen China (und Kuba) den krisengebeutelten EU-Staaten Italien und Spanien offensichtlich hilfreicher bei als Brüssel?

Es könnte zudem, auch das eine Gefahr, die Frage aufkommen, weshalb in China das Staatsziel, Menschen aus der Armut zu holen, nicht nur in Sonntagsreden vorkommt, sondern für Hunderte Millionen Menschen bereits umgesetzt wurde – während in Deutschland und den USA spätestens nach der Pandemie die Armut noch mehr grassieren wird. Nicht zuletzt wird die Frage gefürchtet, warum ein Land wie die VR China militärisch durch die NATO eingekreist wird, während es selbst keine Truppen über den Globus verteilt, um Angriffskriege vom Zaun zu brechen.

Nun kann angemerkt werden, dass Angela Merkel im China-Bashing moderater ist als US-Präsident Trump. Das mag zutreffen – wo aber liegen die Ursachen dafür? Mit persönlichen Eigenschaften der beiden hat das wenig bis gar nichts zu tun. Tatsächlich ist die deutsche Bourgeoisie offenbar zerrissener als die führenden Teile des US-Kapitals. Auch das kann kaum verwundern. Denn im Konkurrenzkampf mit dem US-Kapital sind die Beziehungen zur VR China ein wichtiger Punkt für die deutsche Wirtschaft. Verzichtet man auf 5G-Technologie von Huawei, liefert man sich dem konkurrierenden US-Kapital aus.

Für eine notwendige Entwicklung antiimperialistischer Strategie ist das Erkennen solcher Gegensätze wichtig. Noch wichtiger aber ist die Erkenntnis, dass die antichinesische Propaganda der Herrschenden Teil des Klassenkampfs von oben ist. Umgekehrt ist ihre Abwehr notwendiger Bestandteil des Klassenkampfs von unten.