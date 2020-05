Ein bisschen Caritas

Christoph Soeder/dpa Für Neuverschuldung: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) meint es gut mit prekär lebenden jungen Menschen

Da wollte Anja Karliczek (CDU) Gutes tun und erntet doch bloß Kritik. Die Entscheidung der Bundesbildungsministerin, in der Coronakrise notleidenden Studierenden mit Krediten über die Runden zu helfen, trifft auf heftige Gegenwehr. »Wir brauchen eine entschiedene Soforthilfe als Zuschuss und kein Verschuldungsprogramm«, zitierte die Deutsche Presseagentur Sylvia Bühler vom Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Zuvor hatten die Gewerkschaften ebenso wie das Deutsche Studentenwerk (DSW) und die Opposition im Bundestag dafür plädiert, Bedürftigen Zugang zu Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu gewähren. Diese Option ist mit dem Regierungsbeschluss vom Donnerstag vom Tisch.

Statt dessen schickt Karliczek die wegen massenhaft weggefallener Nebenjobs in Bedrängnis geratenen Studierenden zur Bank. Versorgt werden sie dort mit Darlehen in Höhe von bis zu 650 Euro monatlich, die bis einschließlich März 2021 ohne Zinslast zu haben sind. Dabei stütze man sich auf den »langbewährten« Studienkredit der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), erklärte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Von der vorübergehenden Zinsbefreiung sollen sowohl Neuantragssteller als auch Bestandskunden profitieren. »Das ist ein faires, schnelles und wirksames Angebot«, befand die Ministerin. »Ich bin der KfW dankbar für ihre Unterstützung.«

Den Dank gibt KfW-Chef Günther Bräunig mit Kusshand zurück. Bessere Werbung für das hauseigene Produkt kann er sich nicht wünschen. Damit werde seit 2006 das Ziel verfolgt, »ein Hochschulstudium unabhängig vom finanziellen Hintergrund zu ermöglichen und so einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu leisten«, ließ er sich zitieren. Von einer »Soforthilfe«, wie sie Studierendenverbände schon seit über sechs Wochen fordern, ist die Offerte allerdings weit entfernt. Mit einer inzwischen mehr als 56.000mal gezeichneten Petition plädieren sie für Direktzuschüsse von 3.000 Euro für drei Monate, ähnlich den Leistungen, wie sie anderen gesellschaftlichen Gruppen als Teil der bereits aufgelegten diversen Rettungspakete zustehen.

Ein bisschen Caritas hat die Regierung den Studierenden aber dann doch zu bieten. So rühmt sich die SPD damit, dass auf ihr Betreiben ein »Nothilfefonds« in Höhe von 100 Millionen Euro eingerichtet wird – sozusagen für die härtesten aller Härtefälle. Aus dem bei den 57 örtlichen Studierendenwerken angesiedelten Topf sollen Studierende in »nachweislich besonders akuter Notlage« schöpfen können. Beim bundesweiten studentischen Dachverband FZS fühlt man sich veräppelt. »100 Millionen Euro für eine Million Studierende in Not? Dazu muss man nicht Mathematik studiert haben, es ist ein Witz«, bemerkte Vorstandsmitglied Leonie Ackermann in einer Stellungnahme.

Ein in der Vorwoche vom Land Hessen bereitgestellter Fonds im Umfang von knapp 400.000 Euro bescherte 1.975 Studierenden eine Einmalhilfe von jeweils 200 Euro. Die Mittel waren innerhalb von zwei Stunden vergriffen. Eine rasche Abhilfe verspricht auch die angekündigte Darlehenslösung nicht. Über die »konkrete Umsetzung« muss noch verhandelt werden. Frühestens am 8. Mai sollen einheimische Hochschüler einen Antrag stellen können. Mit der Überweisung wäre dann zum 1. Juni zu rechnen. Internationale Studierende werden auf ihr erstes Geld wohl sogar bis 1. Juli warten müssen. Dabei sind gerade sie besonders gebeutelt von der Krise. Kai Gehring von der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen kommentierte treffend: »Der Karli­czek-Kredit ist weder fair noch schnell oder unbürokratisch, sondern langsam, unsozial und zynisch.«