Eskapismus und Glotze

Fabrizio Bensch/REUTERS Springer-Titelbanner 2013 vor der Konzernzentrale. Heute ausgelagert oder von Auflagenschwindsucht geplagt

Auflagenschwund bei gedruckten Zeitungen und Illustrierten ist keine besondere Nachricht mehr. Eher gewohnter Trend. Insofern interessiert es Beobachter, besonders aus der Werbebranche, allenfalls, wenn die verkaufte Auflage bestimmter marktrelevanter Titel deutlich in den Keller rauscht – wie beispielsweise die der beiden wichtigen Blätter Bild und Die Welt der Axel Springer SE mit 9,1 Prozent (Bild) bzw. 23,7 Prozent (Welt; jW berichtete). Das erste Quartal 2020 hat andererseits interessante Tendenzen gezeigt. In den IVW-Zahlen (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) gibt es noch Printmagazine, deren Absatz im Vorjahresvergleich zunahm.

Der Münchner Branchendienst Meedia hatte Mitte vergangener Woche die »Gewinner« des Quartalsvergleiches aufgelistet. Dabei fiel bei den ersten zehn sofort auf, dass es sich ausnahmslos um scheinbar unpolitische, ja sogar politikferne Titel wie beispielsweise Freizeit extra oder Adel aktuell handelt. So konnte Spitzenreiter Landlust, ein Zweimonatsmagazin, in den ersten drei Monaten des Jahres 42.497 Exemplare mehr (Abo und Einzelverkauf) absetzen als ein Jahr zuvor. Mit einer verkauften Auflage von 813.305 Exemplaren kann Landlust die einst mächtigen Meinungsmacher Spiegel (511.211 verkaufte Exemplare; minus 2,8 Prozent) und Stern (261.180; minus 7,8 Prozent) locker in den Schatten stellen. Zwar ist das wegen der unterschiedlichen Erscheinungsweise nicht direkt vergleichbar, zeigt aber den Trend.

Anscheinend ignoriert der Teil der Bevölkerung, der Zeitungen noch auf Papier liest, nicht nur die ausführlichere und (ebenso geframte) politische Berichterstattung der einstigen Magazinplatzhirsche. Und begnügt sich mit der »Tagesschau«? Deren »Einschaltquoten« ließen den Schluss zwar zu, aber das bedürfte einer genaueren Untersuchung.

Weiterhin gilt, dass die klassischen TV-Konsumenten Programmzeitschriften zu den meistverkauften Magazinen überhaupt machen. TV 14, TV digital, TV direkt und Hörzu können auf zum Teil noch deutlich höhere Auflagen als Landlust verweisen. Allerdings nicht bei den Zuwächsen.