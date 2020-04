Virus und Veritas

Mateusz Slodkowski/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa "Denn es ist allgemein von Vorteil, nicht zu sterben" (Eröffnung eines Testzentrums in Gdansk, Polen, 7.4.2020)

Es macht keinen Spaß, recht zu behalten. Es geht ja um was. Vor drei Wochen, als die Wirkung des Lockdowns noch nicht sichtbar war und die große Mehrheit der Bevölkerung hinter den Maßnahmen stand, schien vielen unvorstellbar, dass die Stimmung kippen könnte. Jetzt tut sie es.

Die Einschätzung der Pandemie hat sich verändert. Die ersten bemühen schon wieder Grippevergleiche. Die Heinsberg-Studie soll ihrem Sponsorenauftrag gemäß beweisen, dass wir auf bestem Weg zur Herdenimmunität sind. An Stammtischen wie auf Regierungsebene kursiert die Auffassung, dass der Lockdown gar nicht nötig war. Allgemein glaubt man, mit der erstmaligen Senkung des R0-Werts unter 1,0 das Ziel endgültig erreicht zu haben. Armin Laschet verkündet, was er vor Ablauf der Inkubationszeit noch gar nicht wissen kann: Die Öffnung der Schulen in NRW sei »gut gelaufen«. Bleibt zu hoffen, dass die Wirklichkeit diese Order auch erhalten hat.

Es geht bei all dem noch nicht mal um Details stochastischer Modellrechnungen, nicht um den genauen Stand der Virusforschung oder ums vollständige Erfassen demographischer, logistischer, infrastruktureller Systeme. Es geht da­rum, dass elementare Zusammenhänge missachtet werden. Epidemiologie ist ein Fach, das in seinen arithmetischen Abläufen komplex ist, in seinen Grundzügen derweil logisch nachvollzogen werden kann. Der Reflexionsausfall hat seinen Grund weniger in einem Mangel an Wissen (der sich ja beheben ließe). Er kommt aus der affektiven Besetzung des Themas. Die Aussicht auf ein monatelanges Brachliegen erzeugt bei den Menschen so viel Angst, dass viele nicht mehr bereit sind, die Wirklichkeit in ihre Überlegungen einzubeziehen.

Wir hatten eine kurze Phase ostentativer, gewiss andere politische Widersprüche glättender, doch notwendiger Zivilcourage. Wir hatten den Coronakonsens. Jetzt sind wir in den Zustand kollektiver Verdrängung eingetreten. Wissenschaft und Humanität werden durch die Propaganda der Wirtschaftsverbände und das volkstümliche Gefühl derer, die Hegel einst als »Freiheitsgesindel« bezeichnet hat, in die Zange genommen. Diejenigen, die immer bloß sehen, was sie glauben, liefern denen, die immer bloß glauben, was sie sehen, die Argumente. Ohne Studienleiter Hendrik Streeck kein Jakob Augstein. Ohne Wirtschaftslobbyist Michael Hüther kein Armin Laschet.

Der Viruskundler Christian Drosten, der seine Linie gefunden hat, seit er den Gedanken zulässt, dass die Regierung nicht ausschließlich aus humanen Gründen agiert, sprach im Guardian vom »Prevention paradox«. Die Leute außerhalb der Prävalenzgebiete sehen die sinkenden Fallzahlen, die bloß zur Hälfte gefüllten Intensivstationen und ziehen ihre Schlüsse. Ein Blick nach New York (oder Italien oder Wuhan) könnte ihnen die Vorsicht nahelegen. Aber dazu will es nicht reichen.

»Prevention paradox«, das meint: Man ergreift Maßnahmen gegen eine sich abzeichnende Katastrophe. Man tut das gegen den Widerstand von Leuten, die die Gefahr leugnen. Die Katastrophe bleibt aus. Die Leugner nehmen dieses Ausbleiben, das auf die von ihnen bekämpften Maßnahmen zurückgeht, als Argument dafür, dass sie recht hatten. In der Prävention scheiden sich Theorie und Praxis, es geht darum, eben das, was sich theoretisch konstatieren lässt, nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Wo die Politik der Sicherheit einen empirischen Beweis erhält, hat sie versagt. Es macht, wie gesagt, keinen Spaß, recht zu behalten.

In der medialen Sphäre bildet Drosten zur Zeit mit Karl Lauterbach, Michael Meyer-Hermann, Mai Thi Nguyen-Kim und wenigen anderen eine Art Kohorte der Vernunft. Sie haben die Zahlen auf ihrer Seite, die Logik allemal, und im Gegensatz zu denen, die ihnen widersprechen, stehen sie nicht im Verdacht, als Lobbyisten wirtschaftlicher Verbände in der Spur zu sein. Niemand hat einen Nutzen vom Lockdown, keine Lobbygruppe, keine Klasse oder soziale Schicht. Nur die Menschen insgesamt, denn es ist allgemein von Vorteil, nicht zu sterben.

Dabei behauptet keiner der Erwähnten, er wisse sicher, was passieren werde. Eine solche Sicherheit ist unerreichbar. Nur muss man nicht erst einen unumstößlichen Beweis dafür erhalten, dass wir New Yorker Zustände bekommen werden, um so zu handeln, dass wir sie nicht bekommen. Möglich, dass Maskenpflicht den Effekt eines Lockdowns kompensieren kann. Möglich auch, dass Kinder weniger infektiös sind als Erwachsene. Die vom Kapital bestellten Politiker schlagen vor, so zu handeln, als sei das schon sicher nachgewiesen.

Mit frühzeitig falsch gestellten Weichen haben wir inzwischen Erfahrung. Im Januar wurde das Coronavirus zu einem chinesischen Problem erklärt, im Februar, dann doch nach Europa gelangt, als Erkältung verharmlost, und im März die Möglichkeit seiner Eindämmung verpasst. Im April hat man im wesentlichen richtig gehandelt. Aufgrund physischer Distanz, Lockdown und Etablierung von Masken in öffentlichen Räumen kam die Lage unter Kontrolle. Die Chance, zu einer Eindämmungspolitik nach dem Bilde Chinas oder Südkoreas zurückzukehren, lag in der Luft. Man entschied sich, Schulen und Geschäfte zu öffnen. Friseure dürfen bald wieder schnippeln, Möbelhäuser wieder glänzen, und selbst die Fortsetzung der Bundesliga wird ernsthaft diskutiert.

Niemand bestreitet, dass ein Lockdown auch hierzulande ein extremer Zustand ist. Lebensentwürfe werden vernichtet, es kommt vermehrt zu Sorgen um den Lebensunterhalt, häuslicher Gewalt, Depressionen und Einsamkeit. Auch deswegen muss das große Ziel die Eindämmung sein. Doch dazu müssen Infektionsherde lokal identifiziert, bei Ausbrüchen bestimmte Gebiete ad hoc abgeriegelt werden können. Wenn die Infektionen überall im Land sind, ist nichts mehr zu machen. Der Lockdown ist in Verbindung mit anderen Maßnahmen – Atemmasken, Tracing-App, extensiven Testungen – das entscheidende Mittel, zur Eindämmung zu kommen. Gerade seine konsequente Umsetzung wäre die Voraussetzung seiner Aufhebung. So kann er überwunden werden. Wer ihn dagegen einfach beseitigen will, sollte um das Risiko wissen.