Als die Männer noch Spandex trugen

Ian West/PA Wire/dpa »Ein überaus seltsames Gefühl«: Debbie Harry auf Tour (2017)

Debbie Harry tanzt in einer Bar. Kurz vor Morgengrauen setzt sie sich in ihr Auto, um ihrem Bett näher zu kommen. Nach kurzer Fahrt sieht sie neben der Straße ein Licht. Sie hält an, geht auf das Licht zu und erkennt, dass es von einem Ufo kommt. Dessen Tür öffnet sich, ein Marsmensch tritt heraus, legt ein Gewehr auf Harry an, erschießt sie und schluckt ihren Kopf herunter. Harry müsste tot sein, aber tatsächlich hat der Marsmensch sie mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein ausgestattet. Sie ist jetzt Rotkäppchen, das keinen Jäger mehr braucht, der es rettet. Denn Harry schafft das selber, befreit ihren Kopf aus dem Magen des Marsmenschen und tut und isst von nun an, wonach immer ihr der Sinn steht. Sie verschlingt Autos und Bars. Sie malt Züge an und spielt Punkrock.

Diese wilde Science-Fiction-Short-Story über eine persönliche Emanzipation rappte Harry in »Rapture«, dem letzten Welthit von Blondie Anfang Januar 1981. Gut 30 Jahre zuvor, so erzählt sie es in ihrer Autobiographie »Face it«, verlebte die junge Debbie eine unauffällige Kindheit und Jugend in New Jersey. Als kleines Mädchen nimmt sie die von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen als Inspiration für unbegleitete und aufregend gruselige Waldspaziergänge. Sie macht bei den Pfadfindern mit, nimmt sonntags am Gottesdienst teil und führt mit der Schultheatergruppe »Dornröschens Hochzeit« auf.

Auf der Highschool färbt sie sich die Haare aus Bewunderung für die Schauspielerinnen Lana Turner und Marilyn Monroe platinblond. Die Märchen der Hanauer Sprachwissenschaftler und die Begeisterung für Hollywoodberühmtheiten wecken bei Harry schließlich den Wunsch, Künstlerin zu werden. Als Collegestudentin in Manhattan verdient sie ihre Wohnungsmiete zunächst, indem sie Kerzen und Tassen in einem Großhandel verkauft. Wenn sie am Feierabend nach Hause geht, sieht sie den Musiker und Dichter Moondog auf der 6th Avenue stehen oder erlebt in winzigen Kaschemmen Auftritte von noch unbekannten Bands wie The ­Velvet Underground oder Janis Joplin & The Holding Company. Sie singt selbst in Hippiegruppen und entdeckt überall Menschen, die »meinen Traum« leben.

Anfang der 70er Jahre läuft ihr nach einem ihrer Auftritte Chris Stein über den Weg. Ihr späterer Lebensmensch erscheint ihr als »Überbleibsel aus den Zeiten des Glamrock, als die Männer sich schminkten, Spandex trugen und nach Patschuli rochen«. 1974 gründen Harry und Stein Blondie. Bis hierher handelt es sich bei »Face it« um den okayen Bericht eines Menschen, der normal große Rosinen im Kopf und ein paar Geschichten auf Lager hat.

Doch die Bereitschaft, sie zu erzählen, endet jäh, sobald Blondie so richtig in Fahrt kommen. Harry kann sich an sage und schreibe »keine einzige lustige Begebenheit« aus den ersten, immerhin sieben Jahren mit der Band erinnern. Über deren Mitglieder teilt Harry folgerichtig nur mit, dass es ständig Streitereien mit ihnen gab, denen noch Jahre später Auseinandersetzungen vor Gericht folgten. Worum es bei den Meinungsverschiedenheiten gegangen ist, erfährt der Leser jedoch genausowenig wie er einen Hinweis darauf bekommt, ob Blondie nun trotzdem oder gerade deswegen so aufregende Songs schreiben konnten.

So oder so läuft es für Harry beruflich bald immer besser. Bei den Konzertreisen von Land zu Land registriert Harry zwar »ein überaus seltsames Gefühl, die einzige Frau auf einer Tour zu sein, an der sonst nur Männer teilnehmen«. Aber dafür verkauft sich das dritte Album »Parallel Lines« (1978) ausgezeichnet, es steht »kurz vor Platin. Nichts, worüber man sich beschweren sollte, oder?«

Nichts, bis auf die weiter störenden Mitmusiker und das eisenharte Pensum. Denn ständig muss ein neues Album geliefert, die nächste Japantournee absolviert und zwischendurch ein Bassist, ein Produzent oder die Plattenfirma ausgewechselt werden. 1982 trennen sich Blondie vorläufig. Harry pflegt den an einer schweren Autoimmunkrankheit leidenden Chris Stein, spielt in Filmen von David Cronenberg und John Waters mit und veröffentlicht Soloalben. Als Blondie Ende der 90er Jahre wieder zusammenkommen, erlebt Harry weltweit ein dankbares Publikum.

Ihre Lebensgeschichte hinterlässt allerdings einen zwiespältigen Eindruck. Abgesehen vom Publikum, von dem Schlagzeuger Clem Burke und von Chris Stein fiel Debbie Harry fast jeder Mensch auf die Nerven. Bessere Stimmung herrschte nur außerhalb von Blondie, etwa bei Fernsehsendungen von Harrys alten Kumpels in Manhattan auf einem offenen Kanal. »Face it« zu schreiben, hat der Autorin dagegen wenig Vergnügen bereitet.