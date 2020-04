1. Mai, wir sind dabei!

Im Aufruf zur 1.-Mai-Kundgebung der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht (BAGA) zwischen 13 Uhr 14 Uhr am Urbanhafen, in der Nähe des Vivantes-Klinikums, heißt es:

(…) Wir sind der Meinung, dass man gerade jetzt demonstrieren muss! Gerade jetzt müssen wir die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen einfordern, müssen wir gegen den ungehemmten sozialen Kahlschlag protestieren, gerade jetzt müssen wir die Politik der »rot-rot-grünen« Landesregierung anprangern. (…) Wir wollen am 1. Mai raus auf die Straße und unsere Forderungen und Interessen vertreten. Wir wollen am 1. Mai gegen dieses barbarische System protestieren: gegen eine Gesundheitspolitik, die das Wohl der Kranken gegen eine Rendite aufwiegt, gegen eine »europäische Einheit«, die kein Recht auf Asyl mehr kennt und Flüchtlinge mit Stacheldraht und Blendgranaten von der Flucht abhält oder im Mittelmeer ertrinken lässt.

Am 1. Mai ab 11.30 Uhr wird am Platz der Alten Synagoge in Freiburg i. B. ein Maibaum der

Menschenrechte aufgestellt, teilte die lokale Gruppe der Initiative »Seebrücke« am Mittwoch mit:

(…) Die Lokalgruppe Freiburg will mit der Aktion daran erinnern, dass Freiburg sich vor einem Jahr zu einem sicheren Hafen erklärt hat, d. h. bereit ist, aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Dies scheitert bislang am Bundesinnenminister, der sich beharrlich weigert, einer einvernehmlichen Lösung zuzustimmen. Neben dem Maibaum der Menschenrechte wird es einen weiteren Maibaum geben, der die persönlichen Verluste, die bei einer Flucht unweigerlich entstehen, künstlerisch verarbeitet: Verlorene Habseligkeiten werden an diesem Baum befestigt werden. Teilnehmende sind deswegen dazu aufgefordert, solche »Lost objects«, die ihnen überall begegnen können, zu sammeln und mitzubringen.

In Ergänzung zu den virtuellen Veranstaltungen des DGB zum diesjährigen 1. Mai wird es auch Aktionen und Demonstrationen geben. Dazu erklärte Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Mittwoch:

In einigen hessischen Städten wie in Kassel, Darmstadt und Frankfurt am Main werden am 1. Mai trotz der repressiven Maßnahmen gegen Versammlungen in der jüngsten Vergangenheit Mahnwachen, Aktionen und Demonstrationen unter dem diesjährigen Motto ›Solidarisch ist man nicht alleine‹ stattfinden. So machen wir für alle sichtbar, dass wir trotz der Kontaktbeschränkungen solidarisch sind und eben noch einiges zu tun ist, um eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen zu erreichen.

Im Aufruf zur Revolutionären 1.-Mai-Demonstration in Berlin ist zu lesen:

Aufgrund der Coronapandemie werden wir in diesem Jahr zum 1. Mai nicht wie sonst zu einer Demonstration im klassischen Sinne aufrufen. Da wir angesichts der herrschenden rassistischen, kapitalistischen und patriarchalen Verhältnisse aber auch nicht passiv bleiben wollen, rufen wir zu einer Versammlung der besonderen Art auf. Der Beginn unserer Aktion ist kein zentraler Platz, sondern ein Gebiet. Dadurch können wir die Ansteckungsgefahr verringern und bleiben für den Repressionsapparat unkontrollierbarer. Das Gebiet liegt in Kreuzberg 36. Wir werden es am Vormittag des 1. Mai über Twitter (@rev1maiberlin) und die Website (1mai.blackblogs.org) bekanntmachen. (…)