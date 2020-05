»Tatzeitpunkt um den 20. April«

AkuBiZ e.V. Der Gedenkstein in Erinnerung an den kommunistischen Widerstandskämpfer Fritz Gumpert, bevor die Tafel gestohlen wurde

Ein Gedenkstein, der an einen Widerstandskämpfer gegen den Faschismus erinnert, wurde kürzlich im Königsteiner Ortsteil Halbestadt gestohlen. Es handelt sich um eine von 14 Gedenktafeln in der Region. Wem ist sie gewidmet?

Sie erinnert an Fritz Gumpert, einen Kommunisten in der Sächsischen Schweiz, der schon sehr früh, im Jahr 1933, verhaftet wurde. Er war in der Weimarer Republik in der Schutzgruppe der KPD aktiv, dem Roten Frontkämpferbund Heidenau – bis zu dessen Verbot 1929. Danach betätigte er sich in der Antifaschistischen Aktion. Am 13. April 1933 wurde er in das Konzentrationslager Königstein-Halbestadt verbracht, dort gefoltert und ermordet.

Einst war dieses Gebäude ein Naturfreundehaus, das für Arbeiterinnen und Arbeiter Freizeitaktivitäten organisierte. Die Nazis hatten es beschlagnahmt. Freunde sammelten Geld und konnten eine Bestattung Gumperts durchsetzen – unter der Auflage, dass der Sarg nicht geöffnet werden sollte. Der Vater ließ ihn am 26. April 1933 trotzdem öffnen. Am Körper des Toten waren Stiefelabdrücke zu erkennen. Der Gedenkstein, der sich am heute wieder als Herberge der Naturfreunde genutzten Haus befand, trägt die Inschrift »Die Toten mahnen. Diese Jugendherberge wurde von März bis August 1933 als Konzentrationslager missbraucht. Hier wurde Genosse Fritz Gumpert aus Heidenau von den Nazis ermordet«. Darüber ist das Fackellogo der Fédération Internationale des Résistants, der internationalen Dachorganisation antifaschistischer Widerstandskämpfer, zu sehen.

Wen vermuten Sie hinter dem Diebstahl?

Dass eine extrem rechte Gesinnung dahintersteckt, liegt nahe. Es war ein fest an der Hauswand der Herberge verankerter Gedenkstein, den man mit hohem Kraftaufwand lösen musste. Er besteht aus keinem wertvollen Material.

Der Herbergsleiter bemerkte den Diebstahl, weil er stets Runden um das wegen der Coronakrise geschlossene Haus dreht und alles überprüft. Der Tatzeitpunkt lag um den 20. April herum, Hitlers Geburtstag, der in der rechten Szene Symbolwert hat. Auch das spricht dafür, dass die Täter mit einer faschistischen Motivation vorgegangen sind. Es ist nicht der erste Gedenkstein, der an Verfolgte des Naziregimes erinnert und gestohlen wurde.

Welche weiteren Diebstähle sind bekannt?

In Sebnitz war schon Ende 2019 ein Gedenkstein entfernt worden. Die Sächsische Schweiz ist bekannt für eine gut vernetzte rechte Szene. Der Stadtrat forderte die Täter zur Rückgabe auf. Vertreter aller Parteien und Fraktionen folgten damit einem gemeinsamen Antrag von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Der Beschluss würdigt die Gedenktafeln entlang der Todesroute als »wichtigen Beitrag zum Gedenken an die Opfer des Faschismus und zur Erinnerungskultur an unsere Landes- und Stadtgeschichte«.

Wie ist die rechte Szene in der Sächsischen Schweiz aufgestellt?

In dieser einstigen NPD-Hochburg ist sie in die AfD hinein gut vernetzt. Egal ob Pegida oder Neonazikameradschaften – man pflegt gute Kontakte. Wie in ganz Sachsen feiert die AfD in der Sächsischen Schweiz Wahlerfolge: 2017 mit Spitzenwerten von 35,5 Prozent.

Der Geschäftsführer der heutigen Jugendherberge Halbestadt hat wegen des Diebstahls des Gedenksteins Strafanzeige gestellt. Wird die Polizei in solchen Fällen aktiv?

Ich halte nichts von generellem Polizei-Bashing. Allerdings muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Aufklärungsintensität gerade in diesem Gebiet in Sachsen bei rechten Straftaten eher gering ist. Bei Angriffen auf die Parteibüros der Linken wurde in keinem einzigen Fall der Täter ermittelt. Deshalb bin ich auch hinsichtlich des Denkmaldiebstahls wenig optimistisch.

Wie gehen Sie mit dem Fall um?

Wir machen ihn öffentlich und lenken die Aufmerksamkeit darauf, damit die Bevölkerung die Möglichkeit hat, ihre Empörung kundzutun. Insbesondere anlässlich des anstehenden 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai verurteilen wir diese Tat. Sollte die Gemeinde Königstein eine Wiedererrichtung des Gedenksteins vornehmen, prüfen wir, ob die VVN-BdA Sachsen e. V. sich an den Kosten in angemessener Weise beteiligen kann.