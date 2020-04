Rotlicht: Sozialdarwinismus

Rainer Jensen/picture alliance Die letzte Konsequenz des Sozialdarwinismus ist die Eugenik. Hier ein Plakat aus der Ausstellung »Tödliche Medizin. Rassenwahn im Nationalsozialismus« im Jüdischen Museum Berlin (12.3.2009)

»Wirklich erschütternd fand ich jetzt bei Corona auch die allgemeine Empörung darüber, dass alte Menschen sterben. Einer der natürlichsten und für die Population gesündesten Vorgänge der Welt, das Sterben alter Individuen, wird plötzlich zu einer Ungeheuerlichkeit«, schrieb die Biologin Meike Lobo am 9. März auf Twitter und legte mit »Die Überbevölkerung der Welt ist übrigens die nächste Müllschwemme« noch einmal nach. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie virulent sozialdarwinistische Denkweisen immer noch sind und besonders in sozialen Krisen wieder hervorbrechen. Dass Lobo sich später entschuldigte und auch sonst eher für eine kritisch-linke Haltung bekannt ist, zeigt nur, dass derart biologistischer Unsinn von den unterschiedlichsten Seiten kommt.

Der Wesenskern aller sozialdarwinistischen Argumente liegt in der Übertragung biologischer Gesetzmäßigkeiten oder Vorgänge auf die menschliche Gesellschaft. Den Namen Darwins trägt diese Pseudolehre dabei zu Unrecht, denn mit dem großen Evolutionstheoretiker hat sie nur indirekt zu tun. Einen wichtigen Grundstein legte der Ökonom Thomas Robert Malthus mit seinem »Essay on the Principle of Population« von 1798, worin er die These vertrat, die Bevölkerung wachse stärker als die Nahrungsmittelproduktion – Hungersnöte, Tod und ein gesellschaftlicher »Überlebenskampf« seien Mechanismen zur Regulation dieses Überschusses. Davon inspiriert, wandte der Philosoph Herbert Spencer evolutionstheoretische Gedanken auf die menschliche Gesellschaft an. So stammt der später von Darwin übernommene Ausdruck »Survival of the fittest« (Überleben der Stärksten/Angepasstesten) ursprünglich von Spencer, der zugleich dem Laissez-faire-Kapitalismus anhing, was keinen Widerspruch darstellt, da der liberale Gedanke der wirtschaftlichen Konkurrenz jederzeit umschlagen kann in ein Lob auf das »Recht des Stärkeren«.

Das vorgebliche Recht des Stärkeren verwandelte sich schnell in offenen Rassismus, etwa bei Houston Stewart Chamberlain, der die Überlegenheit der »arischen Rasse« behauptete und zugleich die Lehren Darwins als zu materialistisch abtat. In der Ablehnung Darwins traf er sich mit Friedrich Nietzsche, der das Recht des Stärkeren zur Eugenik hin zu Ende dachte: »Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen«, heißt es in seinem »Antichrist«. Methodisch hat bereits Friedrich Engels den Sozialdarwinismus entlarvt. In seiner Kritik am Begriff »Kampf ums Dasein« bemerkt er, dass hier zuerst der bürgerlich-ökonomische Gedanke der Konkurrenz auf die Natur übertragen wird und »nachdem man dies Kunststück fertiggebracht, rücküberträgt man dieselben Theorien aus der organischen Natur wieder in die Geschichte und behauptet nun, man habe ihre Gültigkeit als ewige Gesetze der menschlichen Gesellschaft nachgewiesen. Die Kindlichkeit dieser Prozedur springt in die Augen, man braucht kein Wort darüber zu verlieren.« (MEW, Bd. 34, S. 170)

Entgegen Engels’ Optimismus müssen wir jedoch durchaus noch ein Wort darüber verlieren. So stimmten 2014 in der Studie »Fragile Mitte« 13,3 Prozent der Befragten in Deutschland der Aussage »Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft der Stärkere durchsetzen« teilweise, 4,4 Prozent überwiegend und 2,6 Prozent vollständig zu. Der Sozialdarwinismus ist also nicht nur Grundbestandteil der faschistischen Ideologie, sondern auch weiterhin in breiten Bevölkerungskreisen anschlussfähig und leider keineswegs erledigt. Ein deutliches Indiz hierfür ist auch die Bereitschaft, alte Menschen zu opfern, wie sie nicht nur Meike Lobo, sondern nun auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer demonstrierte: »Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären«, sagte er am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehen.