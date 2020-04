Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa »Höchstens von Jean Marais übertroffen, wenn er deutsch sprach« – Otto Mellies 2011

»Sie haben eine so wunderbare, ausgefeilte Sprache – Sie werden höchstens von Jean Marais übertroffen, wenn er deutsch spricht«, schrieb ein Ehepaar vor Jahren dem Schauspieler Otto Mellies, wie er schmunzelnd gern erzählte. Jean Marais war nur einer von vielen französischen, italienischen, sowjetischen, britischen und amerikanischen Stars, denen er im Synchronstudio bis zuletzt seine Stimme gab. Der erfolgreiche Hörspiel- und -buchsprecher begeisterte aber vor allem als Akteur sowohl in Klassikern als auch Boulevardkomödien.

Der aus Pommern stammende Mellies und sein anderthalb Jahre älterer Bruder Eberhard arbeiteten nach dem Krieg zuerst als Pferdeknechte für sowjetische Soldaten. Beide nahmen Schauspielunterricht in Schwerin. Als der 16jährige Otto zur Aufnahme Schillers Ferdinand vortrug, soll Schauspiellehrerin Lucie Höflich ausgerufen haben: »Gott, ist das Bübchen süß!«

Der Ferdinand wurde 1959 Otto Mellies’ erste Hauptrolle bei der Defa. Regisseur Martin Hellberg inszenierte mit ihm »Kabale und Liebe«, zwei Jahre später dann »Minna von Barnhelm« mit Mellies als Tellheim. Da war der schon längst von Wolfgang Langhoff ans Deutsche Theater nach Berlin geholt worden, wo er mehr als 50 Jahre lang (mit einigen Unterbrechungen für Dreharbeiten) wichtige Rollen verkörperte, zuletzt als beeindruckender Nathan.

Seine bekannteste TV-Rolle wurde »Dr. Schlüter«, der ihm auch einen Nationalpreis einbrachte. Den NS-Wissenschaftler, der sich eines Besseren besinnt, spielte Mellies in dem Fünfteiler als eine Art modernen »Faust«. Den Fragen unserer Zeit nach der Verantwortung des Wissenschaftlers in Gegenwart und Zukunft stellte er sich auch in Adaptionen utopischer Literatur wie »Die Stunde des Skorpions« (1968) oder »Der getreue Roboter« (nach Stanislaw Lem, 1977). Noch im Jahr 2019 war Otto Mellies künstlerisch aktiv. Am Sonntag ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.