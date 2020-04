Kraus, Franke

Jens Kalaene/dpa War an den führenden hauptstädtischen Kabaretts in Ost und West engagiert, nacheinander: Holger Franke

»Warum musste die Deutsche Demokratische Republik mit einem solchen Theaterskandal eingeläutet werden?« fragte die Berliner Zeitung im Oktober 1949, als Agnes Kraus in einem Provinztheater unweit von Berlin die Elisabeth in Schillers »Maria Stuart« spielte und das Publikum zu Lachsalven hinriss. Die Mimin wollte dann für alle Zeiten von der Bühne abgehen, aber wenn man Theaterluft geschnuppert hat (und Kraus hatte vor dem Krieg immerhin an der Berliner Volksbühne gespielt), kommt man davon nur schwer weg. 1951 stellte sich Kraus also im Berliner Ensemble (BE) vor, und Brecht war begeistert. Ihr müsse man den Verfremdungseffekt nicht erklären, soll er gesagt haben – sie beherrsche ihn auf proletarische Weise.

Im BE wurden ihre Auftritte immer größer – in Brechts »Brotladen« etwa spielte sie die Hauptrolle, daneben fand sie nur für kleine Filmrollen die Gelegenheit. Dreimal spielte sie in Stoffen der Autorin Renate Holland-Moritz, und »Florentiner 73« brachte der 60jährigen 1972 in der Rolle einer Zimmerwirtin endlich den Durchbruch. Ihr wurden TV-Rollen wie »Schwester Agnes« (1975) auf den Leib geschrieben, als tierliebende Alma Krause war sie 1977 in »Viechereien« so überzeugend, dass 1978 und 1980 noch zwei Filme mit Alma folgten. Sie brillierte als Volksschauspielerin mit nöligem Tonfall, übernahm aber immer wieder auch anspruchsvolle Rollen. 1994 trat sie als Mutter von Brechts »Baal« neben Volker Spengler letztmalig am BE auf, und als die leidenschaftliche Tierfreundin am Sonnabend vor 25 Jahren starb, durfte sich der Berliner Tierpark über eine sechsstellige Erbschaft freuen.

Holger Franke (nicht mit dem älteren, gleichnamigen Gründer des Kindertheaters »Rote Grütze« zu verwechseln) ist insofern ein Unikum, als er an den führenden hauptstädtischen Kabaretts in Ost und West engagiert war – natürlich nacheinander. Er spielte vor 1990 in der Distel, bald danach bei den Stachelschweinen. Weithin bekannt wurde der gebürtige Dresdner, als er an den Rhein zog. Ab 1994 spielte er 15 Jahre lang den Bäckermeister Wolfgang Weigel in der RTL-Seifenoper »Unter uns«, an der Seite seiner DDR-Kollegin Petra Blossey. Es ging bei der Besetzung auch um DDR-Zuschauer, Franke war als Kriminalist aus 15 DFF-»Polizeiruf«-Folgen bekannt. Bei der Defa hatte er 1983 die Titelrolle eines Astronomen in »Bruno H. Bürgel – Berliner Firmament« gespielt. Als freier Schauspieler hat es Franke zur Zeit nicht leicht, wird aber seinen 65. Geburtstag am Samstag halbwegs fröhlich begehen.