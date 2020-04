Deutsche Nachhaltigkeit

picture alliance / dpa Staat und Monopol vereint: Kanzlerin Angela Merkel mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Blumig grüßte Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel per Videobotschaft zur Eröffnung des Petersberger Klimadialogs: »Wenn wir den europäischen Green Deal als Kompass nutzen, können wir aus der Krise dieser Pandemie eine Chance machen«, schlug sie vor und ergänzte: »Unsere Chance, unsere Volkswirtschaften anders zu gestalten und sie widerstandsfähiger zu machen. Und wir können unseren Kindern diese Welt als einen besseren Ort übergeben.« Worin diese Chancen liegen, erklärte kurzerhand EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton: »Die Autoindustrie gehört zu den am härtesten von der Krise getroffenen Ökosystemen und ist so stark in den europäischen Binnenmarkt integriert wie keine andere.« Brüssel sind Kinder herzlich wurscht. Die alten Industrien sollen wieder »aufgeforstet« – um mit Bretons Zunge zu sprechen – werden: Zehn Prozent des geplanten EU-Wiederaufbaufonds sollen deshalb für die Autokonzerne reserviert werden. Grün an dem Deal ist allenfalls der Autolack.

Die Bundesregierung legt sich für die von der EU skizzierte bessere Welt mächtig ins Zeug. Aus Unternehmerkreisen hieß es am Dienstag, der Staat werde sich mit neun Milliarden Euro an der Lufthansa beteiligen. Bei deutschen Monopolen wird nicht gekleckert. Berlin will aus der Krise als Gewinner hervorgehen: 600 Milliarden Euro hat die Regierung im »Wirtschaftsstabilisierungsfonds« (WSF) zur Rettung der daniederliegenden Industrie zurückgestellt, 400 Milliarden sollen an Garantien vergeben werden können, 100 Milliarden gibt es als Kredite, und weitere 100 Milliarden stehen für Staatsbeteiligungen bereit.

Um den Wettbewerbsvorteil gegenüber der geschundenen Konkurrenz aus Südeuropa auszubauen, ringt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Altmaier will in der Krise »nationale Champions« schmieden. Über die KfW stellt die Bundesregierung bislang Unternehmenskredite bis zu einer Summe von 800.000 Euro bereit, für die der Staat in vollem Umfang haftet. Peanuts, meinen Unternehmensverbände. Deshalb fordert Altmaier eine Genehmigung zur »Erweiterung des bisherigen Beihilferahmens«.

Die Kommission will die Rekapitalisierung aber an Bedingungen knüpfen. Gerettete Unternehmen sollen keine Dividenden und Boni ausschütten dürfen und auch nicht mit dem Geld vom Staat Konkurrenten aufkaufen. Wenn der Kommission die Währungsunion in der Coronakrise nicht um die Ohren fliegen soll, muss sie Berlin zumindest ein wenig im Zaum halten. An den harten Vorgaben, wonach jeder Staat für seine eigenen Schulden geradestehen muss, will die BRD nicht rütteln, Euro-Bonds bleiben tabu. Um die Mitglieder der Euro-Zone weiter niederkonkurrieren zu können – 60 Prozent der Ausfuhren des »Exportweltmeisters« gehen ins EU-Ausland –, sollen aber Vorgaben gelockert werden. Das stößt sogar Brüssel unangenehm auf. Wenn Deutschland 100 Milliarden Euro an Hilfen aufbiete und etwa Frankreich nur 20 Milliarden, bestehe die Gefahr von »Diskrepanzen im Binnenmarkt«, meint Breton.