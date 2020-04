Politischer Prozess

Thomas Lohnes/AFP Pool/dpa Der Angeklagte Eyad Alghareib beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag in Koblenz

In Koblenz wurde am Dienstag der Prozess gegen zwei Syrer fortgesetzt, denen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« im Dienst der Regierung unter Präsident Baschar Al-Assad vorgeworfen werden. Obwohl weder Täter noch Opfer deutsche Staatsangehörige sind und keines der mutmaßlich begangenen Verbrechen in Deutschland verübt wurde, kann ihnen gemäß dem »Weltrechtsprinzip«, dem sich die Bundesrepublik 2002 angeschlossen hat, vor einem deutschen Gericht der Prozess gemacht werden.

Hauptangeklagter ist Anwar Raslan, ehemaliger Ermittlungschef eines der syrischen Geheimdienste, der bis September 2012 dem Khatib-Untersuchungsgefängnis in Damaskus vorstand und die berüchtigte Abteilung 251 leitete. Vorgeworfen werden ihm zigfacher Mord, tausendfache Folter und schwere sexuelle Nötigung. Eyad Alghareib, ein rangniederer Beamter, der ebenfalls in der Abteilung 251 gearbeitet haben soll, muss sich wegen Beihilfe vor dem Oberlandesgericht verantworten. Raslan hatte sich 2012 der Opposition angeschlossen, Alghareib 2013. Seit seiner Flucht nach Jordanien spielte Raslan trotz der ihm vorgeworfenen Verbrechen eine prominente Rolle in der Exilopposition und nahm 2014 sogar an den vom UN-Sonderbotschafter veranstalteten Gesprächen in Genf teil. Als er sich 2015, inzwischen mit seiner Familie ganz legal mit einem Visum nach Deutschland eingereist, beobachtet fühlte, wandte er sich an die deutsche Polizei. Anders als 2013 und 2014, als seine offenen Worte gegenüber dem Spiegel und dem Bundesnachrichtendienst über seine frühere Rolle keinerlei Konsequenzen nach sich gezogen hatten, wurden seine Schilderungen jetzt an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe weitergeleitet. Dort leitete man ein Verfahren gegen ihn ein, im Februar 2019 wurde er verhaftet.

Dass syrische staatliche Stellen foltern und töten, steht genauso außer Frage wie der Anspruch der Opfer auf Gerechtigkeit. Zugleich aber findet dieser Prozess in einem Land statt, dessen Regierung am Regime-Change-Krieg gegen Syrien beteiligt ist. Und er wird begleitet von zahlreichen Artikeln in deutschen Zeitungen, deren Autoren eine unzulässige Vorverurteilung der beiden Angeklagten, die einst als demokratische Zukunft Syriens gelobt worden waren, vornehmen. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass der Syrien-Krieg von Anfang an auch ein Krieg der Worte und Bilder war und etwa die im Prozess in Koblenz verwendeten »Caesar«-Fotos einer eingehenden Prüfung bedürfen. So ist inzwischen bekannt, dass die von einem – nach eigenen Angaben – ehemaligen Militärfotografen 2013 nach Europa geschmuggelten Bilder, deren Echtheit von einer aus Katar, das Milliarden in den Krieg gegen Syrien investiert hat, finanzierten Agentur »bestätigt« wurde, fast zur Hälfte die Leichen von syrischen Soldaten sowie Opfer von Sprengstoffanschlägen zeigen.

Schließlich muss, wer an einer Stelle berechtigterweise Strafe fordert, dies unabhängig davon tun, wer Urheber der Verbrechen ist. Gegen die Bush-Regierung erhebt die Bundesanwaltschaft keine Anklage wegen der Foltergefängnisse in Abu Ghraib oder Guantanamo und auch nicht gegen deutsche und US-amerikanische Politiker, die einst ihre Staatsangehörigen in syrische Gefängnisse verbringen und sie dort foltern ließen. »In Syrien gelten und galten andere Grundrechtsstandards«, beschönigte Ernst Uhrlau, damals Chef des BND, 2008 im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Fall Mohammed Haydar Zammar, dass 2002 unter Aufsicht des heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beschlossen worden war, fünf Beamte des BND, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts nach Damaskus zu schicken, um den dort inhaftierten Deutschen syrischer Abstammung zu befragen. Es ist dokumentiert, dass die Bundesregierung auch damals über in Syrien stattfindende Folter umfänglich informiert war. Niemand klagt die Regierungen der Golfstaaten, die Mitgliedstaaten der EU und die US-Regierung wegen der jahrelangen Förderung von Terrorbanden in Syrien oder den Folgen der von ihnen verhängten Wirtschaftssanktionen an, denen der UN-Sonderberichterstatter für die negativen Auswirkungen von Sanktionen bescheinigt, in hohem Maße zum Leid der syrischen Bevölkerung beigetragen zu haben.

Soll im Prozess von Koblenz ein Urteil fallen, das den Maßstäben eines Rechtsstaats genügt, müssen sich Staatsanwälte und Richter nicht nur jede Zeugenaussage und jedes Indiz genau anschauen. Sie müssen auch glaubwürdig sein, wenn sie die Gerechtigkeit, die den Opfern zuteil werden soll, nicht schmälern wollen. Denn dies ist kein »normaler« Prozess, sondern ein hochpolitischer.