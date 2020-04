Michael Kappeler/dpa-pool/dpa Merkel während ihrer Rede beim dieses Mal nur digital durchgeführten Petersberger Klimadialog

Bundeskanzlerin Angela Merkel befürwortet eine Anhebung des EU-Klimaschutzziels für das Jahr 2030, bleibt aber weit hinter den Forderungen von »Fridays for Future« zurück. Sie begrüße Vorschläge der EU-Kommission, eine Treibhausgasminderung von 50 bis 55 Prozent im Vergleich zu 1990 anzustreben, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag beim Petersberger Klimadialog. Derzeit gilt ein Ziel von 40 Prozent Minderung. Merkel sagte, bis zur angestrebten Klimaneutralität 2050 sei es ein langer Weg. Daher begrüße sie den Vorschlag der EU für ein ehrgeizigeres Zwischenziel. Dafür brauche es ein »umfassendes Maßnahmenpaket« mit Investitionen in klimafreundliche Infrastrukturen und auch eine »angemessene CO2-Bepreisung«. Merkel sagte, die Aufgabe, »mit Ernsthaftigkeit und Leidenschaft« das Pariser Abkommen zum Klimaschutz umzusetzen, bleibe trotz der Coronakrise bestehen.

Ehrgeizig dürften die Aktiven der Jugendbewegung »Fridays for Future« das genannte Ziel allerdings nicht finden, denn sie fordern, dass die Klimaneutralität bis spätestens 2035 erreicht wird.

»Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben«, sagte Merkel am Dienstag mit Blick auf die Folgen der Krise für die Etats der Staaten. »Um so wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben.« Es müsse in zukunftsfähige Technologien wie erneuerbare Energien investiert werden. Merkel nannte diesbezüglich auch ihre Hoffnungsträger: »Deshalb brauchen wir einen Finanzmarkt, der günstiges Kapital für klimafreundliche Investitionen bereitstellt.«

Umweltverbände hatten vor Merkels Rede ein »klares Bekenntnis« zur schnellen und deutlichen Anhebung des EU-Klimaschutzziels gefordert: »Ein Aufschieben von Klimaschutz aufgrund der gegenwärtigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise wäre vor dem Hintergrund der Klimakrise ein fatales Zeichen«, erklärten der Deutsche Naturschutzring, Nabu und WWF am Dienstag gemeinsam. (dpa/Reuters/jW)