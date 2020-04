Schmerzhaft relevant

Die Schriftstellerin Nora Bossong erhält den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis. Das teilte die Stadt Lübeck am Montag mit, die den Preis gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der schönen Künste vergibt. Die 38jährige gehöre zu den vielseitigsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart, ihre Werke führten »in schmerzhaft relevante Problemfelder unserer Gegenwart«. »Schutzzone«, ihr jüngster Roman von 2019, dreht sich um die Frage, was die UNO ausrichten könne – und was sie anrichte. Die Preisverleihung ist am 12. November im Theater Lübeck vorgesehen. (dpa/jW)