Martina Waiblinger Andrés Musacchio

Argentinien steht zum neunten Mal in seiner Geschichte vor der Zahlungsunfähigkeit, ein historischer Unfall?

Verschuldungskrisen sind im Kapitalismus eher die Regel als die Ausnahme. Dass Argentinien immer wieder in die Schuldenfalle gerät, hat aber auch mit seinen herrschenden »Eliten« zu tun, die sich seit jeher in sehr hohem Maße an Spekulationsgeschäften beteiligen. Eine enge Bindung der Regierung in Buenos Aires an die kapitalistischen Finanzzentren erleichtert den Zugang zu Krediten. Zudem spielt die starke Verflechtung der »Eliten« mit dem Staatsapparat eine wichtige Rolle: Der Staat bildet oft durch gezielte Politik – wie auch während der Regierung Macris – den Rahmen für die Finanzspekulation. Die daraus entstandenen Ungleichgewichte und Ressourcentransfers werden dann in Form von Verschuldung aufgefangen. Die Geschichte wiederholt sich ständig – schon seit der Unabhängigkeit.

Ein bedeutender Teil der Gläubiger lehnt die Umschuldungsvorschläge der Regierung ab. Wie können die Verhandlungen jetzt weitergehen?

Argentinien sollte sich trauen, eine harte Linie zu fahren. Der Zugang zu den Finanzmärkten ist dem Land ohnehin schon versperrt. Frische Kredite wären also auch nach einer Kapitulation vor den Gläubigern nicht zu erwarten. Eventuell war es aber ein Fehler der Regierung, einen zu moderaten Vorschlag gemacht zu haben – daher hat sie jetzt nicht allzu viel Handlungsspielraum. Die Schulden sind unbezahlbar, und das wissen alle Beteiligten. Aber um die genauen Bedingungen wird natürlich gerungen, und die Gläubiger würden sie am liebsten selbst festlegen – wie in der Schuldenkrise Griechenlands oder Portugals.

Welche Druckmittel hat die argentinische Regierung?

Die Zahlungsunfähigkeit ist kurzfristig das Hauptdruckmittel. Argentinien hat nichts zu verlieren!

Agustin Marcarian/REUTERS Auch Argentiniens Nationalbank Banco de la Nación bestätigt: »Die Schulden des Landes sind unbezahlbar.« Fußgänger vor dem Bankgebäude (Buenos Aires, 19.2.2020)

Auf Dauer ist es aber auch eine Tatsache, dass die argentinische Volkswirtschaft strukturell mehr Ressourcen ins Ausland transferiert, als sie über Verschuldung und ausländische Investitionen ins Land zu bekommen vermag. Deshalb sollte man in den Verhandlungen ziemlich strenge Kapitalverkehrskontrollen durchsetzen; insbesondere für spekulative Transaktionen und das Finanzkapital. Ein weiteres Druckmittel ist eine gründliche Aufarbeitung, wie es zu der neuen Rekordverschuldung unter Macri kam. Denn es gab dabei nicht wenige gesetzeswidrige Transaktionen. Das betrifft in erster Linie den IWF-Kredit, der nicht vom argentinischen Parlament genehmigt wurde, obwohl die Verfassung das eindeutig festlegt.

Die Vorgängerregierung hat den größten IWF-Kredit der Geschichte erhalten, aber nicht die Menge der Investitionen, sondern die Kapitalflucht vergrößerte sich. Warum?

Wie schon zur Zeit der Militärdiktatur (1976–1983) und in den 1990er Jahren hat sich durch die Fixierung des Wechselkurses, hohe Inflationsraten und dementsprechend hohe Zinsraten für Anlagen in Pesos eine Spekulationsblase durch Zinsdifferenzgeschäfte gebildet, die enorme Gewinne ermöglichte. Diese Profite wurden dann aus Steuer- und Sicherheitsgründen ins Ausland transferiert. Davor mussten die Pesos in Dollars getauscht werden. Doch das Land verfügte nicht über die entsprechenden Devisen. Diese wurden über Staatsverschuldung ins Land gebracht und dann, zum Teil mit illegaler Genehmigung des IWF, für die ›Stabilisierung des Wechselkurses‹ verwendet. Die Instabilität wurde aber durch die Kapitalflucht selbst verursacht, die Druck auf den Devisenmarkt ausgeübt hat!

Warum drängt der IWF gegenwärtig auf Milliardenkredite auch für die »ärmsten« Länder?

Der letzte Schuldenreport der Organisation »Erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung« beziffert die Auslandsschulden aller Entwicklungs- und Schwellenländer auf 7,81 Billionen US-Dollar. Das ist eine tickende Zeitbombe. In der gegenwärtigen Rezession wäre eine weitverbreitete Zahlungsunfähigkeit vom Finanzsystem ungleich schwerer zu bewältigen als noch in der Krise von 2007. Das entgeht natürlich der Technokratie der internationalen Finanzinstitutionen nicht, die daher versucht gegenzusteuern. Für unterentwickelte Länder ist diese Krise auch eine Chance, neue Bedingungen auszuhandeln. Das braucht jedoch präzises und rasches Handeln.