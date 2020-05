REUTERS/Stringer Ein Mitarbeiter misst eine neu hergestellte Kugelmühle in einer Fabrik im chinesischen Nantong (28. Juni 2019)

Im Pad-Verlag ist eine lesenswerte Studie erschienen, die viel zum besseren politischen Verständnis des heutigen Chinas beitragen kann. Autor ist der Politikwissenschaftler Rudolph Bauer. Er war bis 2002 Professor an der Universität Bremen. 1979/1980 arbeitete er am Fremdspracheninstitut der Universität Beijing.

In der Broschüre untersucht er die Besonderheiten der chinesischen Geschichte und Kultur, des politischen Denkens und Verhaltens. Er verweist auf das außergewöhnliche Ausmaß von Kontinuität in dieser etwa 4.000jährigen Geschichte, auf die »weltmittige Verortung« Chinas, auf immer wiederkehrende Bedrohungen von außen und auf die Tradition der zahlreichen Bauernrebellionen. Der KP Chinas, so Bauer, sei es gelungen, chinesische Traditionen mit modernen Grundsätzen »einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung« zu verbinden.

Bauer rügt »gefährliche Fehleinschätzungen« in der Berichterstattung über das heutige China. Viel Konfusion resultiere einfach aus Unkenntnis: Die Befassung mit Chinas Geschichte könne »verwirrend sein, denn sie unterscheidet sich von der europäischen in vieler Hinsicht«. Etwa durch Kontinuität von Sprache und Kultur über einen langen Zeitraum, territoriale Ausdehnung, die Rolle von Konfuzius im chinesischen philosophischen Denken, Besonderheiten eines überwiegend dezentralen Staatswesens, die vielen Bedrohungen von außen, die Fremdherrschaft imperialistischer Mächte.

In China hat sich nach Bauer unter dem Einfluss der mehrtausendjährigen kollektiven Erfahrungen im Rahmen der asiatischen Produktionsweise (»ohne massenhaftes Privateigentum an Grund und Boden«) ein »besonderer Typus sozialer Kooperation« herausgebildet, der bis heute fortwirkt. Seine Merkmale seien die »Verbindung von Arbeit und Leben« (Danwei) und die »Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen« (Guanxi), dem ein »Wir-Gefühl« ohne Unterwerfung entspreche, das Potential für Möglichkeiten von Mitbestimmung und Selbstbestimmung habe. Besonders mit dem Konfuzianismus bestehe eine »alltagstaugliche Denkweise«, die Ähnlichkeiten zur altgriechischen Philosophie aufweise.

Ausführlich und sachlich behandelt Bauer Rolle und Geschichte der KP Chinas. Ihm zufolge nehmen die Parteimitglieder »in etwa vergleichbare Funktionen wahr wie traditionell die administrative Funktionselite, allerdings den heutigen Erfordernissen einer modernen industriellen Gesellschaft entsprechend«. Mit dem Konzept des »Sozialismus chinesischer Prägung« konzentriere sich seit den 1980er Jahren die Gesellschaftsstrategie der KP Chinas auf »zwei grundlegende Punkte«: durch eine auf die Entfesselung der Produktivkräfte orientierende »Reform- und Öffnungspolitik« sowie durch ein vierfaches »Festhalten«: am Sozialismus, an der Rolle der KP als führende Kraft, der »demokratischen Diktatur des Volkes« sowie am Marxismus-Leninismus und an den »Mao-Zedong-Ideen«.

400 führende Parteimitglieder haben über diese Strategie vor 40 Jahren sechs Wochen lang diskutiert. Ziel war es, in der Partei »die beiden gegensätzlichen ›Linien‹ miteinander zu verbinden und einer ›Einheit der Widersprüche‹ Geltung zu verschaffen«. Im Gegensatz zu den sozialistischen Ländern Europas glückte das.