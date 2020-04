Nachschlag: Digitale Wunderwelt

Hauke-Christian Dittrich/dpa Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus wird in der BRD erst im Mai zur Verfügung stehen

Die Coronakrise, ein Geschenk des Himmels für IT-Konzerne? Auf die sogenannte Corona-App werden alle möglichen Hoffnungen projiziert. Mit ihr könne man die Ausgangsbeschränkungen lockern, gar abschaffen, wenn die Leute sich gegenseitig überwachen, behaupten »Experten« – wie der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Ferdinand Gerlach, im DLF-Interview. Dabei ist eigentlich alles unklar. Programmiert bekommen die deutschen ITler so etwas nicht, es wird nach Apple und Google gerufen. Und was genau die App tun soll – per Nahfunk lediglich die Inhaber eines Mobiltelefons mit derartiger Technologie warnen, oder doch Daten zentralisiert sammeln: Darum prügeln sich Landräte, Ministerialbeamte und Startups. »Datenschutz darf kein Tatenschutz sein«, so Gerlach – damit ist der Ton schon vorgegeben. Wer nicht mitmacht, kein Smartphone besitzt, könnte bald »Täter« sein. »Tatsächlich ist es so, dass wie unter einem Brennglas deutlich wird, wo es bei uns noch hakt«, meint Gerlach. Da hat er recht: an vielem. (sc)