Die Kunst des radikalen Lebens

Ein Ausweisbild von Boris Vian

Wer »Hellzapoppin’«, den US-amerikanischen, 1941 entstandenen verrücktesten Film aller Zeiten, gut findet und in den 50er Jahren mit Duke Ellington und Miles Davis befreundet ist, wer im Paris der Nachkriegsjahre als Prinz von Saint-Germain-des-Prés gilt und mit Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Juliette Gréco die intellektuelle Szene in Paris durcheinanderwirbelt, eine ziemlich gute Jazztrompete spielt und kauzige Kritiken schreibt, kann kein ganz schlechter Mensch sein – und wird früh sterben. So geschehen mit Boris Vian, der am 10. März 1920 geboren wurde und im Juni 1959 verstarb. In sein kurzes Leben hat er mindestens sieben weitere gepackt.

Schnelligkeit war Arbeits-, gar Lebensprinzip. Rastlos verkehrte Vian in den Kreisen der Bohemiens in Paris, der Stadt, in der sich um 1950 eine völlig neue Kultur des Aufbegehrens herausbildete. Jazz, Chansons, absurdes Theater, Surrealismus und Existentialismus begeisterten die Menschen. Vian war die fleischgewordene Inkarnation des Kneipenkellerexistentialismus, die Personifikation einer Kulturrevolution, bei der man nur mit ganzem Herzen dabeisein konnte.

Regeln und Gebote waren Angebote, sie auszutesten, zu verletzen oder über den Haufen zu schmeißen. Den größten Verkaufserfolg des französischen Buchhandels in wenigen Wochen schreiben? Kein Problem, Vian gelang das Kunststück 1947 mit seinem Roman »Ich werde auf eure Gräber spucken«. Zehn weitere Bücher folgten, darunter »Schaum der Tage«, sein bekanntestes, in dem Aale in Wasserleitungen leben, Pianos aus Jazzstandards Cocktails mixen und Melancholie zum bittersüßen Liebestod führt.

Nebenbei schrieb Vian noch Drehbücher, Kurzgeschichten, malte surrealistische Bilder und komponierte über 500 Chansons – all das geboren aus der Dringlichkeit des Dilettanten, der sagen muss, was er zu sagen hat, bevor die Zeit abgelaufen ist. Für Vian lief sie 1959 ab, als er einer Probevorführung der Verfilmung von »Ich werde auf eure Gräber spucken« beiwohnte und an Herzversagen starb.

In Frankreich feierte man Vians 100. Geburtstag mit einer stattlichen CD-Box, »Chansons« heißt sie; der Meister selbst ist auf einer CD zu hören, auf den anderen französisische Stars der fünfziger Jahre. Wer, außerhalb Frankreichs und der Chansongemeinde, kennt Catherine Sauvage, Elise Valée, Rock Failair? Wer kennt schon Vian als Komponisten? Als Arrangeur von Brecht/Eisler-Songs? Ein 62seitiges Booklet führt in die Kunst des radikalen Lebens ein.