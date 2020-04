Nachschlag: Kopf ab

Hiromichi Nakatani/Urban Canyons Ltd/ZDF Pittoresk wie in den Filmen von Altmeister Kurosawa: Die Samurai. Doch man achte auf die beiden Köpfe im Vordergrund ...

Nicht nur Europa litt an der Wende zur Neuzeit unter verheerenden Kriegen. Auch in Japan lieferten sich konkurrierende Feudalherren einen grausamen Kampf um die Macht, den die einfache Bevölkerung bitter bezahlen musste. Dabei stützten sich die Warlords vor allem auf die Kaste der Samurai. Oft werden sie als furchtlose Krieger dargestellt, die einem strengen Ehrenkodex folgten. Doch die Wahrheit sah anders aus, wie man aus dem Dokudrama »Die Samurai« von John Wate erfährt. Es erzählt die Geschichte eines jungen Bauern, der vom Feld weg entführt und zum Kriegsdienst gezwungen wird. Durch Glück in der Schlacht steigt er zum Samurai und Berater seines Fürsten auf. Aber am Ende fällt er der Hinterlist eines Widersachers zum Opfer, so dass ihm nichts anderes übrigbleibt, als sich mit dem Schwert das Leben zu nehmen. Auch Kampfkünste wie das Kendo werden ins rechte Licht gerückt: Ursprünglich dienten alle Kunstfertigkeit und meditative Besinnung nur dazu, dem Gegner den Kopf abzutrennen. (jt)