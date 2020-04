jW

Starkes Signal

Zu jW vom 18./19.4.: »Anno…17. Woche«

Vor 75 Jahren stießen bei Torgau an der Elbe die sowjetische 5. Gardearmee und die US-amerikanische 1. Armee aufeinander. Es kam zu ergreifenden Begegnungen zwischen einfachen Soldaten, die das Zusammentreffen als das eindeutige Zeichen wahrnahmen, dass der deutsche Faschismus besiegt war. Herzlich waren die Umarmungen, und echt war der Schwur: »Nie wieder!« Damals wurde der »Geist der Elbe« geboren, der sich an die Menschen aller Nationen wendet, Differenzen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen. Die Erinnerung an die damaligen Ereignisse lebt als beständige Mahnung an alle Nationen fort, für das gemeinsame Wohl der gesamten Menschheit zusammenzuarbeiten. Dieser Schwur steht geschrieben am Fahnenmonument am Ostufer der Elbe. Das Denkmal dieser Begegnung steht am Westufer zu Füßen des Schlosses Hartenfels. Dort findet sich auch die Inschrift: »Ruhm dem Sowjetvolk – Dank für seine Befreiungstat!« An diesem Ort ehren wir, die DKP, seit einiger Zeit das Sowjetvolk mit Blumenschalen und Schriftzügen wie »Raus aus der NATO«, »Frieden mit Russland«, »Druschba – Freundschaft«. Auch diesen 25. April werden wir den »Elbe Day« mit Blumenschalen und ebensolchen Spruchbändern begehen und auch gegen das Kriegsmanöver »Defender 2020« von USA und NATO-Verbündeten protestieren. Ursprünglich hatten wir für diesen Tag zudem eine Demonstration angemeldet. Aufgrund der Coronapandemie mussten jedoch alle Veranstaltungen abgesagt werden. Also haben wir die Demonstration auf den 3. Oktober 2020, 12 bis 18 Uhr, verschoben. Damit möchten wir ein starkes Signal für Abrüstung setzen – an einem Feiertag, der von der Kapitalseite für das genaue Gegenteil initiiert wurde. Wir lassen uns durch nichts entmutigen!

Elke und Gerd Brucks, Torgau

Skandal um Masken

Zu jW vom 19.4.: Online-Extra »Kleines ­Corona-Kompendium«

(…) Laut »Tagesschau« vom 16. April sind bereits circa 6.400 Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, acht sind gestorben. (…) Dabei muss doch absolut klar sein, dass der Schutz des medizinischen Personals maximal sein muss und oberste Priorität hat. Sonst brächte das auch die Versorgung der Bevölkerung in Gefahr. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Co. erwähnen immer wieder, wie wichtig ihnen der Schutz für das Personal sei – doch Worte und Taten liegen hier weit auseinander. Denn die Standards für die Schutzmaßnahmen wurden in den letzten vier Wochen sukzessive abgesenkt. (…) Vor der Coronakrise galten Hygieneleitlinien zum Schutz des Personals, die gesetzlich vom Arbeitgeber gewährleistet werden mussten. Darin heißt es klipp und klar, dass Personal wie auch Besucher schon beim Betreten des Zimmers eines Patienten mit einer SARS-Infektion eine FFP3-Maske oder einen Respirator zu tragen hätten. Außerdem sind ein flüssigkeitsdichter Schutzkittel, eine Schutzhaube, eine Schutzbrille und Handschuhe zu benutzen. Die Masken sollen aus hygienischen Gründen nach einmaligem Tragen entsorgt werden. Sie sind auch vom Hersteller als Einmalartikel ausgewiesen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt aktuell jedoch, bevorzugt eine FFP2-Maske zu tragen. Wenn diese nicht vorhanden sei, heißt es lapidar, solle ein Mund-Nasen-Schutz verwendet werden. Ein Mund-Nasen-Schutz bietet bei einer SARS-Infektion in einer pflegerischen Situation allerdings keinerlei Schutz für den Beschäftigten. (…) Als die Krankenhäuser ab Mitte März Platz schaffen sollten für Coronapatienten, wurden »Maßnahmen zum ressourcenschonenden Einsatz von MNS- und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen« veröffentlicht. Seither werden Trainingsvideos für das Personal für das korrekte An- und Ablegen der Schutzkleidung erstellt, und die Devise lautet: Einmalmasken nicht wegschmeißen, sondern (…) wiederverwenden, falls sie nicht »durchfeuchtet« sind. (…) Seit dem 1. April ist das Sammeln der Einmalmasken zur Wiederaufbereitung durch Dekontamination durch trockene Hitzeeinwirkung für die Zeit der Pandemie offiziell erlaubt. (…) Wir freuen uns schon alle auf unsere »dekontaminierten« Masken. Die Frage ist nur, wie lange wir noch unter diesen Bedingungen Coronapatienten versorgen können. Schließlich ist man nicht zur Hilfe verpflichtet, wenn man sich selbst dafür in Gefahr begeben muss. (…) Nun wird bestellt und bestellt (…), damit die Menschen sehen können, wie engagiert die Herren Minister sind. (…) Daimler kam durch die »Spende« von 110.000 Schutzmasken in die Schlagzeilen (…). Wenn ein Betrieb jetzt nach der vierten Woche der Krise ankommt und Masken »spendet« – dann verdient das keinen Applaus, sondern eine Klage wegen unterlassener Hilfeleistung. Nach der vierten Woche der Krise sollte man auch annehmen, dass eine Produktion im eigenen Land endlich funktioniert. (…) Nun lässt Herr Spahn allerdings verlauten, dass ab Mitte August die Lieferung der Masken aus inländischer Produktion gesichert sein wird – ganze sechs Monate nach Krisenbeginn. Wie viele Mitarbeiter werden sich bis dahin infiziert haben und wie viele gestorben sein? Um die Sache abzurunden, wird zunächst ab dem 20. April eine Lockerung der Pandemiemaßnahmen durchgeführt – grotesk vor diesem Hintergrund.

Angela Münch, Notfallmedizinerin, Stuttgart

Unverantwortliches Theater

Zu jW vom 20.4.: »Post an Spahn«

(…) Zu sehen sind auf dem Foto zu Eurem Artikel der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie andere Politiker, alle dichtgedrängt in einer Klinik, der Abstand von 1,5 Metern untereinander wird nicht eingehalten. Ausgestattet sind die meisten mit einem ineffektiven Mundschutz. Dabei ist die Ansteckungsgefahr in einem Krankenhaus hoch. (…) Es ist unverantwortlich, wie sich diese Politiker so salopp da hinstellen, als ob sie genau wüssten, dass ihre ganzen Maßnahmen, die sie erlassen und zu verantworten haben, eigentlich völliger Blödsinn sind (…).

Wilfried Hennes, per E-Mail