Zur Entscheidung der NRW-Landesregierung, dass ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste ohne zahlenmäßige Beschränkung der Teilnehmer möglich sein werden, erklärte Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), am Freitag:

Jetzt darf man wieder shoppen und ab dem 1. Mai auch zusammen in der Kirche beten – nur die Maikundgebungen des DGB bleiben abgesagt. Wenn es den Kirchen möglich ist, ihre Gottesdienste bei Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen zu organisieren, dann muss es auch für die Gewerkschaften möglich sein, die Maikundgebungen zu organisieren. Sie sind dringend nötig, denn der Coronaschutz wird vielfach auf dem Rücken der Beschäftigten, vor allem auch im Gesundheitswesen, ausgetragen und als Notstandsübung missbraucht. Deshalb unterstützt die DKP die Initiative »Heraus zum 1. Mai 2020«. Wir dürfen uns den 1. Mai nicht nehmen lassen, auch nicht in Zeiten der Pandemie. Mit Abstand, aber auf der Straße – heraus zum 1. Mai.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, kommentierte am Freitag Aussagen des Bundesinnenministeriums zur Aussetzung der Überstellungsfristen im Dublin-Verfahren während der Coronapandemie :

Es ist ein Unding, dass das Bundesinnenministerium an der Aussetzung der Dublin-Überstellungsfristen während der Coronapandemie festhalten will. Für die betroffenen Geflüchteten bedeutet das, dass sie auf unbegrenzte Zeit in einem zermürbenden Zustand der Ungewissheit gehalten werden. Und auf die ohnehin schon überlasteten Verwaltungsgerichte kommt eine Vielzahl komplizierter Rechtsstreitverfahren zu. Die EU-Kommission hat letzte Woche klargestellt, dass es für die Aussetzung der Dublin-Überstellungsfristen keine Rechtsgrundlage in der Dublin-Verordnung gibt, auch nicht aufgrund einer Pandemie. Die Fristenregelung in der Dublin-Verordnung soll sicherstellen, dass schnell geklärt wird, welcher Staat für die Asylprüfung zuständig ist. Ist keine Überstellung möglich, geht die Zuständigkeit auf den Staat über, in dem sich der Asylsuchende aktuell aufhält. Um diese sinnvolle Regelung in Zeiten der Coronapandemie nicht auszuhebeln, muss das BAMF die Asylverfahren der betroffenen Geflüchteten umgehend an sich ziehen!

Für Sonntag, 26. April, ist in Hamburg zwischen 14 und 15 Uhr eine Mahnwachenkette von der Fischauktionshalle in Altona bis zu den Deichtorhallen und der Elbphilharmonie angekündigt. Dazu erklärte Christoph Kleine von der Initiative Seebrücke Hamburg:

Wir gehen damit einen weiteren großen Schritt, dass Proteste im öffentlichen Raum wieder sichtbar werden. Unsere Aktionen richten sich nicht gegen die Coronaschutzmaßnahmen – im Gegenteil: Wir wollen, dass alle Menschen in Umständen leben, in denen sie Abstand halten und die Hygieneregeln befolgen können. Deswegen müssen die Lager für geflüchtete Menschen auf den griechischen Inseln sofort evakuiert werden. Denn Solidarität ist unteilbar, und die erbärmlichen Zustände in Moria und den anderen Lagern sind ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Die Seebrücke fordert vom neuen rot-grünen Senat ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 1.000 Menschen aus Moria oder den anderen Lagern – und zwar unabhängig von Alter oder Geschlecht.