Druck gegen Krieg

Thomas J. Richter

Vor einem Vierteljahrhundert, im April 1995, stellten die westdeutschen Eigentümer die auflagenstärkste Zeitung der verehemaligten DDR kurzerhand ein. Die Redakteure und Leser der Jungen Welt ließen sich das nicht bieten und führten das Blatt fort – gegen den Beschluss der rechtmäßigen Eigentümer. Heute, 25 Jahre danach, ist die junge Welt die einzige Tageszeitung hierzulande, die nicht vor der neuen deutschen Kriegslust kapituliert hat.

Noch 1994, ein Jahr vor dem Anschlag der Eigentümer auf die junge Welt, hatte der christdemokratische Bundeskanzler Helmut Kohl in Bild versprochen: »Es bleibt aber bei unserer Position, dass wir aus Gründen der geschichtlichen Erfahrung keine deutschen Soldaten, also Bodentruppen, in das frühere Jugoslawien schicken.« Doch schon 1992 ließ sein Verteidigungsminister Volker Rühe die »Verteidigungspolitischen Richtlinien« beschließen. Die Bundeswehr solle der »Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt« dienen. Diese Richtlinien blieben lange der Öffentlichkeit verborgen, die junge Welt hat geholfen, dass sie bekannt wurden.

Doch Kohls sozialdemokratischer Nachfolger Gerhard Schröder, der uns eine neue Zeit versprochen hatte, setzte schon fünf Jahre später mit seinen Soldaten und seinen Terrorbombern den Krieg gegen Jugoslawien fort, den Adolf Hitler 1941 begonnen hatte.

Keine vier Jahre später, im Februar z2003, stellte Schröders neuer, zu solcher Verteidigung angestellter Minister Peter Struck fest: »Eine Gefährdung deutschen Territoriums durch konventionelle Streitkräfte gibt es derzeit und auf absehbare Zeit nicht.« Und: »Die ausschließlich für die Landesverteidigung vorbehaltenen Fähigkeiten werden in aktiven Strukturen nicht länger benötigt.«

Das war kein Pazifismus, es war neuer Krieg. Jetzt gelte der Satz, sprach Struck: »Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.«

Struck ist inzwischen ohne persönlichen Kriegseinsatz friedlich im Bett verstorben. Es erstand ihm ein Wiedergänger: Bundesaußenminister Heiko Maas, auch von der SPD, bekannte sich in diesem Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Strucks Wort von Deutschlands Verteidigung in Afghanistan. Und drohte: »Man muss heute hinzufügen – auch im Irak, in Libyen und im Sahel«. Auch dort wird Deutschland verteidigt. Und nur Corona hat soeben das kriegsheischende NATO-Manöver an Rußlands Grenzen verhindert – mit Deutschland als tüchtigstem Angreifer.

Noch können wir die Welt und dieses Deutschland vor solcher Verteidigung nicht retten. Manche ehemals linke Zeitung nährt sich von den Anzeigen der Bundeswehr, die junge Menschen zu Abenteuern in aller Welt auffordern. Aber die junge Welt wird auch in den nächsten 25 Jahren dem neuen deutschen Imperialismus Widerstand leisten, wo sie nur kann.