Das Unmögliche tun

jW Pleitegeier abgeschossen: jW-Plakat zur Rettung der Zeitung vom April 1995

In der DDR gab es 39 Tageszeitungen. Acht davon erschienen überregional. Dass ausgerechnet die Tageszeitung junge Welt überleben wird, war keineswegs vorgezeichnet. Denn der Ostmarkt wurde nach 1989 rasch mit Westprodukten geflutet, mit dem Ende der Neuen Zeit (1994) blieben von den Überregionalen nur Neues Deutschland (im Besitz der PDS) und die junge Welt übrig. Letztere wurde 1991 für eine Mark an Westberliner Unternehmer verkauft. Die Auflage verfiel rasch: Sozialdemokratisch-grünliberale Zeitungen gab es nun reichlich. Das änderte sich erst, als der Hamburger konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza 1994 für einige Monate Profil und Personalbestand der jungen Welt unter der Losung »Endlich eine linke Tageszeitung!« weiterentwickelte. Zwar konnte der Auflagenverfall gebremst werden, die Eigentümer verkündeten trotzdem am 5. April 1995 das Ende der Zeitung. Auf ihrer Pressekonferenz am 6. April setzte sich der Betriebsratsvorsitzende uneingeladen mit an den Tisch und verkündete, dass die Zeitung in Eigenregie der Belegschaft weiter erscheinen werde: Der wiedergefundene Weg einer antikapitalistischen Zeitung gegen Ausbeutung und Krieg habe die junge Welt unverzichtbar gemacht.

Da hatte einer den Mund ziemlich voll genommen. Denn in Wirklichkeit stand nichts fest. Es gab noch keinen Verlag, es gab nicht einmal das notwendige Kapital, um eine GmbH gründen und Rechnungen bezahlen zu können. In einer Versammlung verwarf die große Mehrheit der Belegschaft die Pläne des Betriebsrates als unrealistisch. Der beim damaligen Schatzmeister der PDS, Dietmar Bartsch, beantragte Startkredit in Höhe von 60.000 DM wurde nicht gewährt. Und das avisierte Geld des südbadischen Kommunisten Hans Knobloch, der es zum Millionär gebracht hatte, stand letztlich auch nicht zur Verfügung. Es war zudem unklar, ob und zu welchen Bedingungen Titel und Abobelieferungsrechte der jungen Welt herausgegeben werden. Die Akteure wurden von vielen für verrückt erklärt, sogar beschimpft: Mit Kartoffeldruck könne man keine Zeitung machen, meinte etwa Chefredakteur Oliver Tolmein. Wie in solchen Situationen üblich, hielten fast alle das Scheitern für unausweichlich. Trotzdem wurden am 25. April 1995 beim Notar die Gründungsdokumente der Verlag 8. Mai GmbH unterzeichnet.

Seither erscheint die junge Welt ununterbrochen in diesem Verlag, der mittlerweile der Genossenschaft der Leserinnen und Leser gehört. Weitere Titel wie das Kulturmagazin Melodie & Rhythmus kamen hinzu. Der Verlag besitzt die Rechte an der großen DDR-Werkausgabe des Revolutionärs W. I. Lenin und bringt kritische Neueditionen der bekanntesten Werke des Theoretikers heraus. Jährlich organisiert das Unternehmen die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz mit rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern. Der Verlag besitzt eine eigene Kunstsammlung, eine Ladengalerie und probiert zur Zeit TV-Formate für das Internet aus. Vor allem aber konnten der Bestand an bezahlten Abonnements und die Kioskverkäufe weiterentwickelt werden – das schaffen selbst die größten Medienhäuser im Lande nicht.

Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen? An erster Stelle ist die klare politische Ausrichtung der Zeitung zu nennen, die wie fast alles hart erkämpft werden musste. Durchgesetzt hat sich die Position, dass die junge Welt 1995 nicht einfach als Hülle übernommen wurde – vielmehr beziehen sich die Zeitungsmacher bewusst auf linke Traditionen, für die die junge Welt seit ihrer Gründung im Jahr 1947 steht: Der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit, für Internationalismus und den Traum von einer gerechteren Welt. Auch wenn sie heute kein Zentralorgan mehr ist (und auch keines mehr sein will), geht sie bei ihrer journalistischen Arbeit von einem vom Marxismus-Leninismus geleiteten Klassenstandpunkt aus. An zweiter Stelle sind die ökonomischen Grundlagen zu nennen, die die inhaltliche Arbeit erst ermöglichen: Die Macher einer sozialistischen Zeitung mussten lernen, in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft ökonomisch zu überleben. Wenn die benötigten Finanzmittel nicht von Parteien, Kirchen oder Konzernen fließen, müssen sie aus Abonnements derer kommen, die diese Arbeit nutzen. Zu den ökonomischen Grundlagen gehört auch die eigene Genossenschaft, die in Krisenzeiten oder für Investitionen Kapital zur Verfügung stellt. Der Erfolg ist an dritter Stelle einer spezifischen Form des Guerillamarketings zu verdanken. Denn so einem linken Unternehmen stehen die für den Marktzutritt üblichen Mittel nicht immer zur Verfügung. Zum einen werden sie nicht selten aus politischen Gründen verweigert. Zum anderen fehlen oft dort, wo sie genutzt werden könnten, die Werbemillionen. Um aber dennoch vielen Menschen das Angebot der jungen Welt nahebringen zu können, entwickelt der Verlag eine eigene, originelle Werbestrategie. Dabei spielt das Engagement der Leserinnen und Leser der Zeitung eine wichtige Rolle.

Es ist noch ein vierter Faktor für den Erfolg zu nennen: In kollektiver Diskussion erarbeiten Redaktion und Verlag in aktuellen Auseinandersetzungen eine politisch klare Linie für die inhaltliche Arbeit und gewinnen so auch wichtige Erkenntnisse für die Verlagsstrategie. Das soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden: Für die junge Welt ist das richtige Verhältnis von gedruckter und digitaler Tageszeitung von existentieller Bedeutung. Der Verlag 8. Mai bietet seit seiner Gründung E-Mail-Abos an und finanziert sich seit 20 Jahren auch über Onlineabos. Aber er bleibt aus verschiedenen Gründen dabei, dass die Nutzung gedruckter Tageszeitungen für die Vermittlung von Aufklärung und progressiven Inhalten von allergrößter Wichtigkeit ist. Während andere Verlagshäuser den Abschied von der täglichen Printzeitung vorbereiten, soll die junge Welt auch in den nächsten 25 Jahren täglich gedruckt zur Verfügung stehen.