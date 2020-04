In einer Erklärung vom 16. April verweist das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Kuba auf die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit trotz politischer Differenzen in der Bekämpfung der Coronapandemie:

(…) Die Pandemie breitet sich in einem Umfeld aus, das schon zuvor durch eine erdrückende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit zwischen den und innerhalb der Nationen durch beispiellose Migrations- und Flüchtlingsströme gekennzeichnet war, wo Rassendiskriminierung wieder aufblüht und wo beeindruckende Fortschritte in Wissenschaft und Technologie, insbesondere im Gesundheitsbereich, sich zunehmend auf das Geschäft mit der Pharmazie und die Vermarktung von Medikamenten konzentrierten, anstatt das Wohlergehen und ein gesundes Leben der Mehrheit der Menschen zu gewährleisten. (…)

Bevor der erste Kranke identifiziert wurde, gab es 820 Millionen hungernde Menschen auf der Welt, 2,2 Milliarden Menschen ohne akzeptable Trinkwasserversorgung, 4,2 Milliarden ohne gesicherten Zugang zur Gesundheitsfürsorge und drei Milliarden ohne ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen. Dieses Szenario ist umso weniger akzeptabel, als bekannt ist, dass weltweit jedes Jahr rund 618,7 Milliarden US-Dollar allein für Werbung ausgegeben werden, dazu eine Billion und acht Milliarden US-Dollar für Militär- und Rüstungsausgaben (…). Das Virus macht keinen Unterschied zwischen dem einen oder dem anderen, auch nicht zwischen Armen und Reichen, aber seine verheerenden Auswirkungen vervielfachen sich dort, wo sich die Anfälligsten befinden, die Einkommensschwächsten in der armen und unterentwickelten Welt, in den Armutsgebieten der großen Industriestädte. Besonders deutlich wird das dort, wo die neoliberale Politik und die Reduzierung der Sozialausgaben die Kapazität des Staates in der öffentlichen Verwaltung eingeschränkt haben.

Das Virus fordert dort die größten Opfer, wo die Budgets der Regierungen für die öffentliche Gesundheit gekürzt wurden. Es verursacht dort größeren wirtschaftlichen Schaden, wo der Staat nur wenige oder keine Möglichkeiten hat, denjenigen zu helfen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die ihre Geschäfte schließen und unter den dramatischen Rückgang oder dem Versiegen ihrer Einkommensquellen leiden. (…)

Es müssen Schritte unternommen werden, um die Produktion und Verteilung von medizinischer Ausrüstung, Schutzmitteln und Medikamenten gerecht zu koordinieren. Die Länder mit der größten Verfügbarkeit an Ressourcen müssen sie mit den am stärksten betroffenen und den am wenigsten auf die Pandemie vorbereiteten Ländern teilen. Dies ist der Ansatz, auf den Kuba hinarbeitet. (…) In den letzten Wochen haben wir auf Bitten um Zusammenarbeit geantwortet, ohne über politische Gemeinsamkeiten oder wirtschaftliche Vorteile nachzudenken. (…)

Kuba ist der Überzeugung, dass diese Zeiten Kooperation und Solidarität erfordern, und hält an der Auffassung fest, dass international und politisch unvoreingenommen Anstrengungen unternommen werden müssen, um die wissenschaftliche Forschung zu entwickeln und miteinander zu teilen, um Erfahrungen in der vorbeugenden Arbeit, zum Schutz der am stärksten gefährdeten Gruppen und über die Praxis sozialen Verhaltens zwischen verschiedenen Ländern auszutauschen. (…)