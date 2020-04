Was bleibt

Michael Kappeler/dpa Plenarsitzung des Deutschen Bundestages, 23.04.2020, Berlin

Wenigstens die Grünen sprechen Großmachtklartext. Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Anton Hofreiter, erteilte am Donnerstag der Bundeskanzlerin in der Debatte zu ihrer Regierungserklärung den Auftrag: die EU »in unsrem ureigensten Interesse« zusammenhalten und »gestärkt durch diese Krise führen«. Er erwähnte zur Illustration die Lombardei als Produktionsstandort von 20.000 Autoteilen für VW. Er ließ weg, dass die EU als größter Absatzmarkt von deutschen Konzernen dringend benötigt wird.

Für Hofreiters Ansinnen dürften die Türen des Kanzleramts selten offener gewesen sein. Nur: Angela Merkel redet viel über die eigene Belastung, weil sie »demokratische Zumutungen« erlassen musste, aber nicht über deutsche Stärke. Bei ihr heißt es wie stets: Die EU ist »Teil der Staatsräson« und »Schicksalsgemeinschaft«, im Merkel-Sprech: alternativlos. Was Unsinn ist. Selbst in Konzern-EU-Europa sind andere Modelle als deutsche Exportwalze, Berliner Diktat, öffentlichen Dienst und Gesundheitswesen zwecks »Einsparung« zu ruinieren und Auspressen ganzer Staaten durch sogenannte Verschuldung vorstellbar. Aber nicht durchsetzbar. Denn es geht um Imperialismus, um Macht und Machtgefälle zwischen Monopolen, Volkswirtschaften und Staaten. Kräfteverhältnisse, die Dialektik von Nationalem und Supranationalem werden in Krisen des Kapitalismus neu justiert. Das wissen Hofreiter, Merkel und Co. Wie tief die jetzt beginnende Wirtschaftskrise gehen wird, kann niemand sagen, aber das gewünschte Resultat steht fest. Angela Merkel kündigte am Donnerstag an, dass sie mit den EU-Amtskollegen nicht über »Details«, das heißt diese oder jene Milliarde Euro mehr für »Hilfe«, sondern »grundsätzlich« reden werde: über »strategische Fähigkeiten«. Bei denen sei »europäische Solidarität« von Finanzen bis zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik gefragt.

So sanft redet Macht, wenn sie fest im Sattel sitzt: Die flächendeckende Notstandsübung, zu der Infektionsschutz im Profitsicherungsstaat unweigerlich wird, läuft hervorragend. Umfragen nach ist die Bevölkerung angetan bis begeistert. Den einschlägigen Behörden wird’s gefallen: Ein Feldversuch zur Grundrechtsabschaffung oder -einschränkung mit Konsens. Darauf kann man bei Gelegenheit zurückkommen.

Außer solchem Erfahrungsschatz bringt die Pandemie wenig Neues. Am Donnerstag wiesen die Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD) und Dietmar Bartsch (Die Linke) als einzige darauf hin, dass auch jetzt an Aufrüstung nicht gespart wird: Dafür gibt es im Haushalt 6,4 Milliarden Euro mehr als 2019, und die Kriegsministerin kündigte gerade die Anschaffung von 45 neuen Kampfflugzeugen an, die auch atomar bestückt werden können. Da ist die Grundrente »versenkt« (Bartsch).

Anmerkungen dieser Art sind genehmigt, weil folgenlos. Wichtig ist, dass bleibt, woran keine Pandemie etwas ändert: mehr Macht, mehr Kriegsprepperei. Schön, dass die Grünen das aussprechen.