GEW mahnt Hilfe an

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte am Mittwoch Bundesregierung und Bundestag auf, Studierende und Hochschulbeschäftigte wirksam vor den Auswirkungen der Coronakrise zu schützen:

»Bereits im März hat der Bund milliardenschwere Hilfen für Unternehmen und Selbständige auf den Weg gebracht. Auch Studierende und Hochschulbeschäftigte müssen jetzt endlich einen Platz unter dem Rettungsschirm der Bundesregierung bekommen. Deshalb muss der Bundestag den Entwurf für ein Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz, den die große Koalition vorgelegt hat, gründlich gegen den Strich bürsten und nachbessern«, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte Andreas Keller mit Blick auf die Plenardebatte des Bundestags am Mittwoch zum Thema.

Viele Studentinnen und Studenten, die wegen der Coronakrise ihre Jobs verloren haben oder deren Eltern in Kurzarbeit gehen mussten, wissen nicht, wie sie ihr Studium, ihren Lebensunterhalt und ihre Miete finanzieren sollen. »Es ist höchste Zeit, dass der Bund sie mit einer unbürokratischen Soforthilfe aus einem Studienfonds unterstützt – die Gelder sollen als Zuschuss fließen, der nicht zurückgezahlt werden muss«, unterstrich der GEW-Vize. »Darüber hinaus muss das BAföG krisenfest gemacht werden: Leistungskontrollen müssen ausgesetzt und die Förderung um mindestens ein Semester verlängert werden. Wir können es uns nicht erlauben, eine ganze Generation zum Studienabbruch zu zwingen – das wäre zum einen zutiefst sozial ungerecht, zum anderen würde der Fachkräftemangel weiter verschärft.« Auch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und andere Hochschulbeschäftigte sind auf eine wirksame Unterstützung angewiesen. (...)

Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, protestierte am Mittwoch gegen die Beschaffung neuer Kampfjets für die Bundeswehr:

Der von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer forcierte Kauf von neuen Kampfflugzeugen ist eine sozialpolitisch falsche und sicherheitspolitisch gefährliche Prioritätensetzung. Mit der Anschaffung von 45 »F-18«-Kampfjets und 93 »Eurofightern« spült die Bundesregierung Milliarden Euro in die Kassen von Rüstungskonzernen in den USA und in Europa, während Millionen Beschäftigte in der Pflege und in den Krankenhäusern keinen angemessenen monatlichen Aufschlag von 500 Euro erhalten und Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter im Niedriglohnsektor mit 60 Prozent ihres Gehaltes kaum über die Runden kommen. (…)

Es ist beschämend, wenn SPD-Vizekanzler Olaf Scholz dem Atombomberprogramm seiner CDU-Kabinettskollegin Zustimmung zugesichert hat und dafür im Gegenzug auch noch zwei in Hamburg gebaute Airbus-Maschinen vom Typ A 321 für die Bundeswehr angeschafft werden. Die Aufrüstungsprojekte der Bundeswehr müssen nicht zuletzt mit Blick auf die unabsehbaren Folgekosten der Coronakrise sofort gestoppt werden.