Kleiner Bonus für Altenpfleger

Peter Steffen/dpa Prekäre Arbeit aufwerten: Verdi fordert höhere Tarifstandards in der Altenpflege

Für Beschäftigte in der Altenpflege rückt eine Bonuszahlung von bis zu 1.500 Euro wegen der besonderen Belastungen in der Coronakrise näher. Wie die Gewerkschaft Verdi und Unternehmensverbände am Mittwoch mitteilten, hat die vormalige »Pflegekommission« der Bundesregierung einen Vorschlag dafür vorgelegt. Er sieht eine gestaffelte Prämie vor, von der Pflegekräfte, Auszubildende und auch andere Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen profitieren sollen. Die Durchsetzung sei ein gewerkschaftlicher Erfolg, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. »Wir streben vergleichbare Regelungen auch für weitere Branchen und Tätigkeiten an.« Die Politik sei nun gefordert, die notwendigen Regelungen zur Umsetzung und Refinanzierung der Prämie zeitnah zu treffen. Die Kosten der Prämie dürften nicht zu einer Erhöhung der Eigenbeteiligung der Pflegebedürftigen oder ihrer Angehörigen führen, so Werneke.

Im Einzelnen sieht die Empfehlung vor, dass die Prämie Beschäftigte erhalten sollen, die im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober 2020 mindestens drei Monate tätig waren. Eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro erhalten Beschäftigte in Vollzeit, die hauptsächlich in der pflegerischen Betreuung tätig sind, also etwa Pflegefach- und Pflegehilfskräfte, Alltagsbegleiter sowie Beschäftigte in der hauswirtschaftlichen Versorgung. Eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro

erhalten Kräfte, die mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit mit Pflegebedürftigen verbringen, das können in dieser Krise zum Beispiel auch Küchenkräfte, Reinigungskräfte oder Beschäftigte der Gartenpflege sein. Eine Prämie in Höhe von 500 Euro erhalten alle sonstigen Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie anteilig.

Auszubildende erhalten 900 Euro. Die Prämie soll ab Juli ausbezahlt werden.

Die Sonderzahlungen ersetzten jedoch keinesfalls eine bessere Bezahlung in der Altenpflege, mahnte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. »Die Coronapandemie führt allen vor Augen, wie wichtig die Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen ist. Markt und Wettbewerb haben hier nichts verloren, die Politik muss hier dringend umsteuern«, so Bühler. (jW)