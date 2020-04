Attraktives Reiseziel

Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko während eines Treffens der »Asow«-Einheit der Nationalgarde in der Donezk-Region (14.3.2019)

In ihrer aktuellen Frühjahrsausgabe richten die Macherinnen und Macher des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) ihren Blick nach Osten. Schwerpunktthema von Heft 126 ist die Ukraine als »Sehnsuchtsort der extremen Rechten«. Spätestens seit blutigen Kämpfen im Zentrum der Landeshauptstadt Kiew im Jahr 2013 – die als »Euromaidan« in die Geschichte eingingen und einen Staatsstreich zur Folge hatten (siehe jW vom 2. Mai 2019) – haben weltweit Neonazigruppierungen die Ukraine für sich entdeckt. Denn dort können sie offensichtlich ihre faschistischen Kriegs- bzw. Bürgerkriegsphantasien ausleben. So reisten in den vergangenen Jahren auch zahlreiche deutsche und europäische Neonazis in das osteuropäische Land. Im AIB-Beitrag zum Titelthema wird dies genauer beleuchtet.

Es sind zwei Angebote, die den Neonazitourismus besonders ankurbeln: Rechtsrockkonzerte und Kampfsportevents. Dazu kommt der praktische Zu- und Umgang mit Waffen, was in vielen Heimatländern der angereisten Faschisten unter die jeweilige Verbotsgesetzgebung fällt. Hier wird sich dann »Social Media«-gerecht mit dem Sturmgewehr in der Hand als unerbittlicher »politischer Soldat« inszeniert. Die Kampfsportveranstaltungen und Neonazikonzerte sind oft in Kulturveranstaltungen der »zivilen Organisationen« unter der Schirmherrschaft des faschistischen Bataillons »Asow« eingebunden. Um das »Bataillon aus Freischärlern und Söldner«, das bereits als Teil des »Rechten Sektors« beim Putsch in Kiew 2014 eine Rolle gespielt hatte, ist dem AIB-Beitrag zufolge eine ganze Bewegung entstanden. Denn deren »zivile« Aktivitäten nehmen immer mehr Raum ein.

Die gewachsene Attraktivität der Ukraine als Reiseziel bei Faschisten hat mit verschiedenen politischen Weichenstellungen zu tun. Die wichtigste dürfte die Aufwertung der »Asow«-Faschisten durch die ukrainische Regierung sein. Schließlich gilt der mächtige und weiterhin amtierende Innenminister Arsen Awakow als politischer Hintermann von »Asow« (siehe jW vom 14. März 2019). So wundert es auch nicht, dass staatlicherseits im Kontext der offiziellen ukrainischen »Veteranenarbeit« mit jenen Faschisten kooperiert wird. Die Regierung unter Präsident Wolodimir Selenskij finanziert auf diesem Wege unter anderem »Asow«-Projekte. Entsprechend ist der Beitrag im vorliegenden Heft »Von der Front ins Ministerium« überschrieben.

Wie weit der gesellschaftliche Mainstream in der Ukraine politisch nach rechts gerückt ist, zeigt ein anderes Beispiel, welches ebenfalls für europäische Neonazis von Belang ist. Es geht um die geschichtspolitische Dimension, wenn sich auf die faschistischen Vorbilder während des Zweiten Weltkriegs bezogen wird. So beschwerte sich der israelische Botschafter in Kiew, Joel Lion, am 9. Januar, dass auf der Liste der »Helden der Ukraine«, derer in diesem Jahr mit offiziellen Feierlichkeiten gedacht werden soll, eine ganze Reihe Nazikollaborateure zu finden seien. Von denen waren einige sogar unmittelbar am Massenmord der Nazis an den Jüdinnen und Juden beteiligt.

Allein die Frage, ob man nicht wenigstens die zehn schlimmsten Verbrecher von der Liste der »Helden« entfernen könnte, sorgte für Verstimmung zwischen ukrainischen und israelischen Diplomaten. Mit dem Verweis auf diese Auseinandersetzung beginnt der gut recherchierte Hintergrundartikel »Rechte Helden der Ukraine«. Darin wird die Zeitspanne vom Ende der Sowjetunion bis zum »Euromaidan« betrachtet und klar aufgezeigt, auf wen sich Teile der »prowestlichen« Kräfte in den innerukrainischen Auseinandersetzungen historisch beziehen.