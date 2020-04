Nachschlag: Kasperletheater

REUTERS/Stefan Wermuth Schon Richard Wagner ließ sich für seine Opern vom Puppentheater inspirieren. Und auch in der Politik geht’s manchmal zu wie bei »Punch and Judy« ... (John Styles, London, 22.6.2014)

Wegen »Corona« stagniert das Kulturleben, und dem Deutschlandfunk gehen aktuelle Beiträge aus. Kein Problem, man kann ja ältere wiederholen. So das Feature »Melomanen außer Rand und Band – eine Kulturgeschichte des Ausbuhens« von Uwe Friedrich. Genauer geht es um die Oper, eine Kunstform, bei der Missfallensbekundungen seit jeher genauso zum Spektakel gehören wie umgekehrt der Applaus. Doch warum überhaupt wird wer oder was von wem ausgebuht? Man erfährt, dass es notorische Miesmacher gibt, die aus Prinzip stören – weil die Oper das Genre par excellence sei, bei dem »früher immer alles besser war«. In England aber sei es wie beim Kasperletheater. Dort würden weniger schlechte künstlerische Leistungen als vielmehr die Bösewichter bei ihrem Auftritt ausgebuht. Und da kann man doch nun wirklich einmal etwas ins reale Leben mitnehmen, zumal am Ende bedauert wird, dass die Buhrufe in jüngster Zeit seltener würden. Auftritt von solchen Lichtgestalten wie dem Gesundheitsminister – wie macht man da? Buh, buh! (jt)