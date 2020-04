Krank durchs Krankenhaus

Marijan Murat/dpa Keime, Bakterien, Viren – in Kliniken werden Patienten nicht immer gesund

Die Coronapandemie und die unterschiedlichen Maßnahmen, die die einzelnen Staaten dagegen ergreifen, bestimmen derzeit das Leben. Aus dem Fokus gerät dabei das wachsende Problem mit arzneimittelresistenten Krankheitserregern (Antimicrobial resistance, AMR). Ende 2019 schätzte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf Basis einer Studie, dass sich allein in Deutschland jährlich bis zu 600.000 Menschen damit infizieren und bis zu 20.000 Patienten daran sterben – Tendenz steigend. Anfang April warnten amerikanische Forscher im Wissenschaftsmagazin Science, Infektionen mit AMR-Erregern könnten auch zu mehr Covid-19-Todesfällen führen und seien »Teil des Problems«. Trotzdem will die Bundesregierung das Thema angesichts der Pandemie vorerst zurückstellen und erst »mittelfristig wieder aufgreifen«. Das erklärte sie in einer am Montag veröffentlichten Antwort an die FDP-Fraktion im Bundestag.

Zwar gebe es seit 2017 einen Austausch über den Kampf gegen die gefährlichen Keime innerhalb der G- 20-Staaten, so die Regierung. Eine gemeinsam geförderte Forschung dazu indes fehle. Verantwortlich seien die Länder selbst. Darüber hinaus hätten sich die Regierungschefs der G-7-Staaten Mitte März bereit erklärt, bei der Coronapandemie zusammenzuarbeiten. Dass das Problem der Antibiotikaresistenzen bei dem diesjährig als Videokonferenz stattfindenden G-7-Gipfel zur Sprache kommt, »erscheint in der jetzigen Situation aber eher unwahrscheinlich«, heißt es weiter.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) selbst habe gemeinsam mit den Ressorts für Landwirtschaft und Bildung vor vier Jahren die »Deutsche Antibiotikaresistenzstrategie 2020« erarbeitet. Darin sind zwar viele Willensbekundungen, aber keine konkreten Handlungsverpflichtungen enthalten. So wolle man etwa mit Blick auf die AMR-fördernde Massentierhaltung »die Gesundheit von Mensch und Tier ganzheitlich betrachten«. Laut eines EU-Berichts von Anfang März breiten sich jedoch resistente Bakterien, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden können, immer schneller aus.

Verantwortlich dafür ist, wie im März die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) warnte, der anhaltend hohe Verbrauch von Antibiotika in der Tierproduktion. Selbst »Reserveantibiotika« dürften nach wie vor eingesetzt werden. Dabei handele es sich um Medikamente, die als letzte Option zur Behandlung multiresistenter Bakterien in der Hinterhand gehalten werden sollen. Je häufiger man diese aber in der Tierhaltung oder in Kliniken verwende, desto schneller würden die Keime auch dagegen immun.

Weiterhin plädiert das BMG in seinem Strategieprogramm für eine verbesserte Früherkennung, die schnelle Neuentwicklung von »Reserveantibiotika« und einen raschen Stopp von Infektionsketten. In ihrer Antwort räumte die Bundesregierung ein, AMR-Infektionen seien »weltweit ein zunehmendes Problem«. Als besonders erfolgversprechende Gegenmaßnahme sieht sie zudem weltweite Impfkampagnen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzte 2018 die Zahl der Menschen, die jährlich weltweit an Infektionen mit AMR-Erregern sterben, auf rund 700.000. Laut EU-Seuchenbehörde ECDC infizieren sich europaweit jedes Jahr etwa 2,5 Millionen Menschen mit multiresistenten Erregern. Für das Jahr 2015 meldete demnach Italien die meisten Erkrankten und Todesfälle, gefolgt von Frankreich und Deutschland. Die Behörde geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Das RKI erklärte Ende 2019, AMR-Todesfälle seien »generell schwer zu bestimmen, insbesondere weil viele Betroffene an schweren Grunderkrankungen leiden«. Die hohe Infektionsrate hierzulande entstehe durch viele klinisch behandelte Krankheiten, so das RKI. Die meisten dort erworbenen Sekundärinfektionen verursachten Lungenentzündungen, Wund- und Blutinfektionen, so das RKI.