Daniel Bockwoldt/dpa Vorerst nicht mit gutem Gewissen machbar: Schulter-an-Schulter-Demo zum 1. Mai 2019 in Hamburg

Die Coronapandemie und die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen sorgen nicht nur in der Bevölkerung für eine tiefgreifende Verunsicherung. Nachdem bereits die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung überwiegend virtuell durchgeführt wurden, streiten nun Teile der Linken um eine geeignete Form, am 1. Mai den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse zu begehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat bereits Ende März beschlossen, seine Kundgebungen und Demonstrationen unter dem Schlagwort »#SolidarischNichtAlleine« online durchzuführen. Das reicht manchen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die sich im bundesweiten Bündnis »Heraus zum 1. Mai« zusammengeschlossen haben, jedoch nicht. Sie wollen unter Beachtung der nötigen Sicherheitsmaßnahmen auch auf die Straße gehen.

Der Vorstand der Partei Die Linke ruft ebenfalls dazu auf, am 1. Mai aktiv zu werden. »Wir wollen am Internationalen Tag der Arbeit im Jahr der Coronakrise insbesondere auf die systemrelevanten Berufe aufmerksam machen.« Hier werde jetzt der »Wert der Ware Arbeitskraft« sichtbar – das müsse endlich auch zu einer relevanten Besserbezahlung führen, heißt es in dem Mitte April gefassten Vorstandsbeschluss. Konkret fordert Die Linke eine Vermögensabgabe für die Krisenkosten, mindestens 90 Prozent Kurzarbeitergeld, eine dauerhafte Lohnerhöhung von 500 Euro für die Beschäftigten im Gesundheitssystem, in der Pflege und im Einzelhandel sowie mehr Klinikpersonal, »mehr Tests und mehr Schutzkleidung« – und allgemein »keine Aushebelung der Sonntagsruhe, des Arbeitsschutzes und des Achtstundentages«.

Auch in einer Reihe von Städten in Nordrhein-Westfalen wollen außerparlamentarische Linke am 1. Mai vielfältig aktiv werden. Dabei habe die Gesundheit der Teilnehmer und Passanten höchste Priorität. »Das gilt mit Blick auf die Eigensicherung aber auch die gesellschaftliche Vermittelbarkeit der Aktionsform. Das ist die Aufgabe der kommenden Kämpfe unter Corona-Bedingungen: Vereinzelung überwinden, solidarisch kämpfen, keine Gesundheitsrisiken eingehen und dennoch massenhaft wirksam werden«, erklärte Mischa Aschmoneit, Aktivist der »Interventionistischen Linken Düsseldorf – See Red!«, am Dienstag gegenüber jW.

Dass der Ausnahmezustand keine »neue Normalität« werden darf, darin sind sich viele Linke einig. Und doch stellen sich eine Reihe von Fragen. Wo einige Organisationen sich klar auf den Schutz der Gesundheit der Menschen beziehen, setzen andere auf inhaltsleeres Maulheldentum. Auf der offiziellen Seite des sogenannten Revolutionären 1.-Mai-Bündnisses wird anonym die krude These aufgestellt, dass wir alle in einem »Versuchslabor« lebten, und selbst Aktivistinnen und Aktivisten der radikalen Linken vorgeworfen, sich zu »Regierungssprecher*innen« entwickelt zu haben. Andere »Linke« sind sich mit Wirtschafts- und Kapitalkreisen einig und fordern, die weitreichende ­Stillegung des öffentlichen Lebens einfach zurückzunehmen. Dabei schließen sich der dringend erforderliche Kampf um Grund- und Freiheitsrechte und der nötige Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus nicht aus.