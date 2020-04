Schlechte Noten

Britta Pedersen/dpa Konflikt in der Lehre: Wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte fühlen sich von Professoren unterbewertet (Humboldt-Universität, 25.2.2020)

Wer lässt sich schon gerne benoten? Zumal wenn die Zensuren schlecht ausfallen. Das kann Berufswege verbauen. Die Konflikte um an der Humboldt-Universität Berlin (HUB) ausgestellte Arbeitszeugnisse haben sich in den vergangenen Monaten verschärft.

Dort ficht nun die Betriebsgruppe der Sektion Bildung der Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion (FAU) Berlin eine Vielzahl von Arbeitszeugnissen an. Die seien fehlerhaft, monierte Martin Gerber von der Betriebsgruppe am Montag im jW-Gespräch. Reihenweise seien Zeugnisse mit Noten von Drei bis Fünf ausgestellt worden, so Gerber.

Auf die Formulierung kommt es hier ganz besonders an. Bestimmte Textbausteine stehen für bestimmte Noten, was für potentielle neue »Arbeitgeber« leicht zu entschlüsseln ist. Seit 2004 dürfen Professoren und Personen in leitenden Funktionen an der HUB studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen Mitarbeitern Arbeitszeugnisse ausstellen. Dazu fehle ihnen mitunter die Kompetenz, meinte Gerber. Er ist selbst betroffen, hält seine Arbeitsleistung für falsch benotet.

Die »dezentrale Struktur« der Ausstellung von Arbeitszeugnissen »ohne Kontrollinstanz« ermögliche eine Disziplinierung von Beschäftigten durch direkte Vorgesetzte, kritisierte Gerber. Dadurch würden die »mehrfachen institutionellen Abhängigkeiten noch verstärkt«. Wer beispielsweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professoren negativ auffalle, riskiere, seinen Vertrag nicht verlängert zu bekommen. Ein Grundproblem sei die Norm befristeter Arbeitsverträge im Wissenschaftsapparat, so Gerber. Deshalb trete die Betriebsgruppe auch für eine Entfristung ein, damit dieses Druckmittel in Forschung und Lehre wegfalle.

Hans-Christoph Keller, Leiter der HUB-Pressestelle, erklärte am Montag auf jW-Nachfrage: »Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Leistungsbeurteilung vom Vorgesetzten erfolgen muss«. Dass es in Einzelfällen unterschiedliche Wahrnehmungen bezüglich der Bewertung der Leistung gebe, sei nicht auszuschließen, so Keller weiter. Tobias Schulze, Vizefraktionschef von Die Linke im Abgeordnetenhaus, weiß von Fällen der geleisteten Arbeit nicht gerecht werdender Zeugnisse. »Das ist aber kein spezifisches HUB-Problem«, sagte er gestern im jW-Gespräch. »Wir fordern bereits seit geraumer Zeit, dass Schulungen zur Personalführung für Professoren verpflichtend sind.«

Durch eine »direkte Aktion eines Unibetriebsrundgangs«, so Gerber, wollten die Aktivisten ursprünglich Druck auf einzelne Professoren und Abteilungsleiter aufbauen. Es sollte ein Signal sein, dass sich Kollegen auch wehren können. Eine Aktionsform indes, die wegen der Coronaviruspandemie ausfallen musste, die Pforten der Hochschule sind geschlossen. »Wir haben uns deshalb entschieden«, sagte Gerber, »Kanäle ›sozialer Medien‹ zu nutzen, über Twitter unseren Protest bekanntzumachen.«

Nur: Was ist, wenn auch der HUB-Personalrat untätig bleiben sollte? Dann müssten Betroffene individuell vor das Arbeitsgericht ziehen, sagte Gerber. Lieber wäre ihm, durch öffentlichkeitswirksame Proteste als Beschäftigte Erfolge zu haben.